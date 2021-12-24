Песков: США будут консультироваться с Турцией по Украине

США будут консультировать с Турцией по украинскому вопросу, так как эти страны являются союзниками по НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Турция — это страна НАТО. В том числе и с Турцией США будут консультироваться. Это союзник США», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Представитель президента отметил, что страны НАТО занимают разную позицию по отношению к украинскому вопросу. «Есть страны, которые занимают крайне недружественные нам позиции. Есть те, которые настроены на продолжение диалога и решение проблем дипломатическим путем. Такие страны способны внести свой позитивный вклад в этот процесс», — заключил Песков.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что намерен участвовать в решении конфликта в Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Турция выступает за установление мира в регионе.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия должна снизить напряжение вокруг Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что для улучшения ситуации на Украине необходимо сохранять диалог с Россией, пишет RT.
США будут консультировать с Турцией по украинскому вопросу, так как эти страны являются союзниками по НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Турция — это страна НАТО. В том числе и с Турцией США будут консультироваться. Это союзник США», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что страны НАТО занимают разную позицию по отношению к украинскому вопросу. «Есть страны, которые занимают крайне недружественные нам позиции. Есть те, которые настроены на продолжение диалога и решение проблем дипломатическим путем. Такие страны способны внести свой позитивный вклад в этот процесс», — заключил Песков. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что намерен участвовать в решении конфликта в Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Турция выступает за установление мира в регионе. Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия должна снизить напряжение вокруг Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что для улучшения ситуации на Украине необходимо сохранять диалог с Россией, пишет RT.