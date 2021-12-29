Из Пермского края в другие страны вывезли тысячи живых елок

Елки были отправлены в Белоруссию, на Украину, в Туркменистан и Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В преддверии новогодних праздников из Пермского края вывезли более 255 тысяч хвойных деревьев. Они отправились в страны ближнего зарубежья и регионы России. Такие данные привели в краевом Россельхознадзоре.

«С территории Пермского края… 32 тысячи елей и сосен были отправлены в страны ближнего зарубежья: Беларусь, Украину, Туркменистан, Казахстан. Было оформлено 33 фитосанитарных сертификата», — сообщили в надзорном ведомстве.

Еще 223 тысячи елок разъехались на праздники в разные регионы страны: в Ростовскую, Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую области., в Северную Осетию, Якутию, Крым, Краснодарский и Красноярский края и другие. Все деревья были срублены законным путем, несанкционированных рубок в декабре обнаружено не было. За этим следили сотрудники лесничеств и полиции во время патрулирования лесов в рамках операции «Новогодняя ель». Работали 22 стационарных поста и 58 передвижных групп.

Тем временем самих пермяков ограничили в количестве новогодних елок: в местных лесничествах можно самостоятельно срубить по две штуки на семью. О таком ограничении предупредили в региональном министерстве природных ресурсов.

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