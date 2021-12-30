Саратов с Нового года станет крупнейшим городом РФ после Москвы

30 декабря 2021 в 19:49 Размер текста - 17 +

По размеру территории Саратов обгонит Санкт-Петербург Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Саратов станет вторым по величине городом после Москвы после Нового года. Площадь областного центра увеличится в пять раз после присоединения в нему Саратовского района. «Преобразовать Саратовский район Саратовской области в административный район. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте Саратовской областной думы. Сейчас площадь Саратова составляет 1 137 квадратных километров. После присоединения к городу Саратовского района она вырастет до 2 100 квадратных километров. Таким образом, по размеру территории Саратов обгонит Санкт-Петербург — он занимает всего 1 419 квадратных километров. Население города составит почти миллион человек. В администрации Саратова ранее объяснили, что после расширения границ город получит преимущество при участии в федеральных программах. Также это позволит создать новые рабочие места, единую финансовую систему и развить инфраструктуру муниципалитета, передает РБК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Саратов станет вторым по величине городом после Москвы после Нового года. Площадь областного центра увеличится в пять раз после присоединения в нему Саратовского района. «Преобразовать Саратовский район Саратовской области в административный район. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте Саратовской областной думы. Сейчас площадь Саратова составляет 1 137 квадратных километров. После присоединения к городу Саратовского района она вырастет до 2 100 квадратных километров. Таким образом, по размеру территории Саратов обгонит Санкт-Петербург — он занимает всего 1 419 квадратных километров. Население города составит почти миллион человек. В администрации Саратова ранее объяснили, что после расширения границ город получит преимущество при участии в федеральных программах. Также это позволит создать новые рабочие места, единую финансовую систему и развить инфраструктуру муниципалитета, передает РБК.