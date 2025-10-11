Украинцы вымогали у дочки пленного бойца ВС РФ деньги, угрожая прислать его голову

У дочки пленного бойца ВС РФ вымогали деньги, угрожая прислать его голову
Пленного бойца обещали вернуть или «прислать голову», если не получат деньги
Пленного бойца обещали вернуть или «прислать голову», если не получат деньги
Украинские граждане попытались вымогать денежные средства у родственников российского военнослужащего Василия, находившегося в плену, угрожая расправой и обещая «прислать голову». Об этом ТАСС сообщила дочь военнослужащего Татьяна.

Ранее представители силовых структур информировали ТАСС, что семье Василия, военного из Стерлитамака, удалось вернуть его из украинского плена, отказавшись выполнять требования вымогателей и своевременно обратившись в органы правопорядка. По словам Татьяны, после попадания ее отца в плен с ней вышел на связь украинский журналист и общественный деятель Владимир Золкин. Во время видеозвонка он продемонстрировал ей состояние раненого отца.

В тот же день Татьяне позвонили с украинского номера. «Неизвестный мужчина с акцентом заявил: „У вас есть несколько минут, чтобы перевести деньги в долларах“,- поделилась дочь бойца. 

Девушка ответила, что не разбирается в курсе доллара. Собеседник уточнил, что речь идет о 30 тысячах рублей. Он также поставил условие: когда сумму переведут, пленника отправят вертолетом в Россию. В противном случае «пришлют его голову». А вскоре девушка получила SMS-сообщение с предупреждением: «В случае обращения в какие-либо инстанции или подачи заявления последствия будут еще серьезнее».

