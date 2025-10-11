Жителя Донецка задержали спецслужбы за запрещенные комментарии

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка за публикацию в интернете призывов к совершению террористических актов. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму.
«Региональным Управлением ФСБ России задержан житель г. Донецка, причастный к совершению публичных призывов к осуществлению террористической деятельности», — сообщили в telegram-канале Штаб обороны ДНР . По данным следствия, задержанный неоднократно размещал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к насилию в отношении граждан России и уничтожению зданий органов государственной власти. Также он публиковал в интернете антироссийские материалы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Ранее ФСБ России обнародовала видео с признаниями задержанных в Красноярском и Ставропольском краях. Подозреваемые сознались в подготовке взрывов на еврейских религиозных объектах с целью массовых убийств. Подробнее о происшествии — в материалах Вгзляда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.