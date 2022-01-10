10 января 2022
09 января 2022
08 января 2022

Кипрский суд арестовал активы миллиардера Зюзина

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мечел, портрет, зюзин игорь
В отличие от российских судов, кипрский встал на сторону миноритариев компании Игоря Зюзина Фото:

Иск компании «Адвалор-Консалт», являющейся миноритарным акционером «Кузбассэнергосбыта», стал причиной судебного ареста ряда активов «Мечела» и его основного акционера Игоря Зюзина. «Адвалор-Консалт» пытается взыскать с «Мечела» 80 млн евро.

«Окружной суд Никосии (Кипр) наложил обеспечительные меры на ряд активов „Мечела“ и его основного акционера Игоря Зюзина. Среди них — 40% привилегированных акций самого „Мечела“. „Адвалор-Консалт“ пытается взыскать с „Мечела“ 80 млн евро ущерба от внутригрупповых сделок. „Мечел“, контролирующий „Кузбассэнергосбыт“, видит в действиях истца попытку заставить выкупить его пакет по завышенной цене», — пишет «Коммерсант».

Как пояснил изданию гендиректор и один из учредителей «Адвалор-Консалт» Сергей Цибизов, обеспечительные меры касаются, помимо самого Зюзина, указанных в качестве ответчиков компаний группы «Мечел»: Zoneline ltd, Skyblock ltd, ПАО Южно-Кузбасская ГРЭС, ООО «Мечел-Энерго» (Челябинск) и ПАО «Мечел» (включает Челябинский металлургический комбинат). Представитель «Мечела» заявил изданию, что сделки «Кузбассэнергосбыта» с предприятиями группы «Мечел» соответствуют законодательству и компания будет обжаловать решение суда о наложении промежуточных обеспечительных мер.

На данный момент решение кипрского суда предполагает, что ответчик не может проводить сделки с активами либо предоставлять их в качестве обеспечения. В то же время ответчики могут пользоваться имуществом и извлекать из него прибыль.

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Иск компании «Адвалор-Консалт», являющейся миноритарным акционером «Кузбассэнергосбыта», стал причиной судебного ареста ряда активов «Мечела» и его основного акционера Игоря Зюзина. «Адвалор-Консалт» пытается взыскать с «Мечела» 80 млн евро. «Окружной суд Никосии (Кипр) наложил обеспечительные меры на ряд активов „Мечела“ и его основного акционера Игоря Зюзина. Среди них — 40% привилегированных акций самого „Мечела“. „Адвалор-Консалт“ пытается взыскать с „Мечела“ 80 млн евро ущерба от внутригрупповых сделок. „Мечел“, контролирующий „Кузбассэнергосбыт“, видит в действиях истца попытку заставить выкупить его пакет по завышенной цене», — пишет «Коммерсант». Как пояснил изданию гендиректор и один из учредителей «Адвалор-Консалт» Сергей Цибизов, обеспечительные меры касаются, помимо самого Зюзина, указанных в качестве ответчиков компаний группы «Мечел»: Zoneline ltd, Skyblock ltd, ПАО Южно-Кузбасская ГРЭС, ООО «Мечел-Энерго» (Челябинск) и ПАО «Мечел» (включает Челябинский металлургический комбинат). Представитель «Мечела» заявил изданию, что сделки «Кузбассэнергосбыта» с предприятиями группы «Мечел» соответствуют законодательству и компания будет обжаловать решение суда о наложении промежуточных обеспечительных мер. На данный момент решение кипрского суда предполагает, что ответчик не может проводить сделки с активами либо предоставлять их в качестве обеспечения. В то же время ответчики могут пользоваться имуществом и извлекать из него прибыль.
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