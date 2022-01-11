11 января 2022

Челябинская правительственная структура хочет стать банкротом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Иск о банкротстве АИР подан в арбитражный суд Фото:

Агентство инвестиционного развития Челябинской области (АИР), подведомственное министерству экономического развития региона, 12 января подало иск в арбитражный суд о признании себя банкротом. Как сообщил URA.RU источник в министерстве, это связано с долгами АИР налоговикам.

Согласно базе данных арбитражного суда Челябинской области, иск еще не принят к производству. Дата заседания не назначена.

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«412 млн рублей, которые требуют налоговики, у АИР нет. Сама структура уже давно не является рабочей. Агентство хотели ликвидировать, но мешали споры с налоговой, теперь придется банкротиться», — рассказал URA.RU источник.

Налоговики провели проверку АИР в ноябре 2019 года. Выявлены нарушения на несколько десятков миллионов рублей. В мае 2020 года в АИР прошли обыски, но уголовного дела возбуждать не стали. Налоговая инспекция выставила агентству штраф на 412 млн рублей. В АИР пытались оспорить штрафы, но все суды были проиграны.

Агентство создано в 2013 году и официально занимается поиском инвесторов для региона. Весной 2020 году функции агентства переданы МФЦ «Территория бизнеса, но как юрлицо АИР сохранилось. В пресс-службе минэкономразвития региона на звонок URA.RU не ответили.

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Агентство инвестиционного развития Челябинской области (АИР), подведомственное министерству экономического развития региона, 12 января подало иск в арбитражный суд о признании себя банкротом. Как сообщил URA.RU источник в министерстве, это связано с долгами АИР налоговикам. Согласно базе данных арбитражного суда Челябинской области, иск еще не принят к производству. Дата заседания не назначена. «412 млн рублей, которые требуют налоговики, у АИР нет. Сама структура уже давно не является рабочей. Агентство хотели ликвидировать, но мешали споры с налоговой, теперь придется банкротиться», — рассказал URA.RU источник. Налоговики провели проверку АИР в ноябре 2019 года. Выявлены нарушения на несколько десятков миллионов рублей. В мае 2020 года в АИР прошли обыски, но уголовного дела возбуждать не стали. Налоговая инспекция выставила агентству штраф на 412 млн рублей. В АИР пытались оспорить штрафы, но все суды были проиграны. Агентство создано в 2013 году и официально занимается поиском инвесторов для региона. Весной 2020 году функции агентства переданы МФЦ «Территория бизнеса, но как юрлицо АИР сохранилось. В пресс-службе минэкономразвития региона на звонок URA.RU не ответили.
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