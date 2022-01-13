Онколог: в РФ сломана система лечения рака, создававшаяся 20 лет

13 января 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Не все клиники вписываются в новые требования Фото: Илья Московец © URA.RU Вступивший в силу 1 января новый порядок оказания медпомощи онкобольным разрушает российскую систему онкопомощи, которая формировалась последние 15-20 лет. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился президент Фонда «Вместе против рака», исполнительный директор Российского общества онкоурологов Баходур Камолов. «До 2022 года было две структуры — онкослужба (диспансеры, специализированные онкологические больницы, федеральные институты) и онкопомощь (оказывалась многими узкопрофильными ведомствами и многопрофильными клиниками). Последним на такую работу дали право 15-17 лет назад. После нового приказа у них фактически забирают это право и передают всю онкологическую помощь онкослужбе», — рассказал Камолов. За последние 20 лет в структуре онкологической помощи было много частных вложений на основе государственно-частного партнерства, говорит Камолов. В частности, были построены медцентры, которые могли зарабатывать на тарифах обязательного медстрахования. Новые правила оказания помощи онкобольным фактически ограничивают пациентов в возможностях получить высокотехнологическую помощь. Врач констатирует: одним росчерком пера разрушается система, формировавшаяся 20 лет. О том, какие именно изменения в порядке лечения онкологических больных заработали в 2022 году, — читайте в материале URA.RU. Согласно новому порядку, тактику лечения должен устанавливать консилиум врачей из клиник, где одновременно есть отделения хирургии, противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапии. Появились ограничения по количеству коек в медорганизациях. Вместо первичных онкологических отделений фактически будут работать Центры амбулаторной онкологической помощи. Запрос на получение комментария был направлен в Минздрав РФ. На момент публикации ответ получен не был. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вступивший в силу 1 января новый порядок оказания медпомощи онкобольным разрушает российскую систему онкопомощи, которая формировалась последние 15-20 лет. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился президент Фонда «Вместе против рака», исполнительный директор Российского общества онкоурологов Баходур Камолов. «До 2022 года было две структуры — онкослужба (диспансеры, специализированные онкологические больницы, федеральные институты) и онкопомощь (оказывалась многими узкопрофильными ведомствами и многопрофильными клиниками). Последним на такую работу дали право 15-17 лет назад. После нового приказа у них фактически забирают это право и передают всю онкологическую помощь онкослужбе», — рассказал Камолов. За последние 20 лет в структуре онкологической помощи было много частных вложений на основе государственно-частного партнерства, говорит Камолов. В частности, были построены медцентры, которые могли зарабатывать на тарифах обязательного медстрахования. Новые правила оказания помощи онкобольным фактически ограничивают пациентов в возможностях получить высокотехнологическую помощь. Врач констатирует: одним росчерком пера разрушается система, формировавшаяся 20 лет. О том, какие именно изменения в порядке лечения онкологических больных заработали в 2022 году, — читайте в материале URA.RU. Согласно новому порядку, тактику лечения должен устанавливать консилиум врачей из клиник, где одновременно есть отделения хирургии, противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапии. Появились ограничения по количеству коек в медорганизациях. Вместо первичных онкологических отделений фактически будут работать Центры амбулаторной онкологической помощи. Запрос на получение комментария был направлен в Минздрав РФ. На момент публикации ответ получен не был.