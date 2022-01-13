Сирота из Сибири, живущий в «падающем» доме, обратился к Путину

14 января 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Инвалид выиграл суд, но его требования не выполнены Фото: Анна Майорова © URA.RU Сирота-инвалид из Новосибирской области, у которого не работают руки и ноги, не может получить квартиру от государства. Между тем жилье положено всем сиротам в России. Из-за этого он обратился к администрации президента РФ Владимира Путина и генеральному прокурору. «Хочу обратиться в администрацию президента, к генеральному прокурору — прошу помочь. Мне как сироте в 2015 году предоставили квартиру социального найма на пятилетний срок. Через пять лет мы обратились в администрацию с заявлением на приватизацию, но получили отказ, так как дом оказался аварийным», — обращение инвалида опубликовано на youtube-канале общественного деятеля Дмитрия Красичкова. В сложившейся ситуации инвалид обратился в суд и выиграл его, однако администрация с этим решением не согласилась и подала на апелляцию. Таким образом, проблема до сих пор не решена. Инвалид проживает в городе Татарск, по улице Пушкина, 1а. Сам дом был построен в 1990 годах и получил прозвище «падающий дом» — за пять лет он стал крениться набок. Дом признали аварийным в марте 2020 года, но в 2021 году средств из бюджета на его расселение предусмотрено не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сирота-инвалид из Новосибирской области, у которого не работают руки и ноги, не может получить квартиру от государства. Между тем жилье положено всем сиротам в России. Из-за этого он обратился к администрации президента РФ Владимира Путина и генеральному прокурору. «Хочу обратиться в администрацию президента, к генеральному прокурору — прошу помочь. Мне как сироте в 2015 году предоставили квартиру социального найма на пятилетний срок. Через пять лет мы обратились в администрацию с заявлением на приватизацию, но получили отказ, так как дом оказался аварийным», — обращение инвалида опубликовано на youtube-канале общественного деятеля Дмитрия Красичкова. В сложившейся ситуации инвалид обратился в суд и выиграл его, однако администрация с этим решением не согласилась и подала на апелляцию. Таким образом, проблема до сих пор не решена. Инвалид проживает в городе Татарск, по улице Пушкина, 1а. Сам дом был построен в 1990 годах и получил прозвище «падающий дом» — за пять лет он стал крениться набок. Дом признали аварийным в марте 2020 года, но в 2021 году средств из бюджета на его расселение предусмотрено не было.