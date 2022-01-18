Екатеринбурженка не вернет бывшему потраченные на нее 600 тысяч

Суд закончил рассматривать иск 18 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортсменка из Екатеринбурга Наталья Данилова выиграла суд у Сергея Лисицына — бывшего парня, пытавшегося взыскать 600 тысяч рублей, которые потратил на девушку во время отношений. Об этом девушка сообщила в своем instagram-аккаунте.

«Суд прошел, я его выиграла. Хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал», — рассказала Данилова в stories в социальной сети Instagram. Она отметила, что бывший пытался отсудить деньги за еду, маникюр, покупку гигиенических средств и за другие траты, которые понес во время отношений.

Данилова подчеркнула, что ее бывший, пытаясь выиграть суд на 600 тысяч, он обманывал участников процесса. По ее словам, молодой человек сообщил, что они встречались почти на год дольше, чем это было на самом деле.

В пресс-службе Ленинского райсуда, где шел процесс, не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Согласно картотеке, заседание прошло утром 18 января. Процесс по делу тянулся с ноября 2021 года.

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