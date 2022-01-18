Россияне в соцсетях активно обсуждают скандал с участием балерины Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать маску в самолете. После инцидента артистка заявила, что большая часть пассажиров была без масок, а стюард «докопался» именно до нее.
Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски, после чего в аэропорту их встретила полиция. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана (стюарда — прим. ред.), это провокация», — заявляла Волочкова.
Пользователи соцсетей негативно отреагировали на поведение балерины. По мнению многих, Волочкова пытается привлечь к себе внимание, а кто-то считает, что ей «должно быть стыдно за свое поведение».
Россияне активно шутят про шпагат Волочковой
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Многие россияне считают, что балерине следует перестать пить
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А кто-то удивляется неоднозначному поведению балерины
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Некоторые припоминают Волочковой ее участие в партии
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Пользователи считают, что артистка пытается привлечь к себе внимание такими скандалами
Россияне в соцсетях активно обсуждают скандал с участием балерины Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать маску в самолете. После инцидента артистка заявила, что большая часть пассажиров была без масок, а стюард «докопался» именно до нее. Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски, после чего в аэропорту их встретила полиция. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана (стюарда — прим. ред.), это провокация», — заявляла Волочкова. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на поведение балерины. По мнению многих, Волочкова пытается привлечь к себе внимание, а кто-то считает, что ей «должно быть стыдно за свое поведение».