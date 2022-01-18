18 января 2022

В соцсетях раскритиковали Волочкову после дебоша в самолете. «Могла просто на шпагат сесть»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Россияне в шутку спрашивали, почему Волочкова не села на шпагат Фото:

Россияне в соцсетях активно обсуждают скандал с участием балерины Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать маску в самолете. После инцидента артистка заявила, что большая часть пассажиров была без масок, а стюард «докопался» именно до нее.

Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски, после чего в аэропорту их встретила полиция. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана (стюарда — прим. ред.), это провокация», — заявляла Волочкова.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на поведение балерины. По мнению многих, Волочкова пытается привлечь к себе внимание, а кто-то считает, что ей «должно быть стыдно за свое поведение».

Россияне активно шутят про шпагат Волочковой
Многие россияне считают, что балерине следует перестать пить
А кто-то удивляется неоднозначному поведению балерины
Некоторые припоминают Волочковой ее участие в партии
Пользователи считают, что артистка пытается привлечь к себе внимание такими скандалами

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне в соцсетях активно обсуждают скандал с участием балерины Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать маску в самолете. После инцидента артистка заявила, что большая часть пассажиров была без масок, а стюард «докопался» именно до нее. Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски, после чего в аэропорту их встретила полиция. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана (стюарда — прим. ред.), это провокация», — заявляла Волочкова. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на поведение балерины. По мнению многих, Волочкова пытается привлечь к себе внимание, а кто-то считает, что ей «должно быть стыдно за свое поведение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...