В соцсетях раскритиковали Волочкову после дебоша в самолете. «Могла просто на шпагат сесть»

19 января 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Россияне в шутку спрашивали, почему Волочкова не села на шпагат Фото: Илья Московец © URA.RU Россияне в соцсетях активно обсуждают скандал с участием балерины Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать маску в самолете. После инцидента артистка заявила, что большая часть пассажиров была без масок, а стюард «докопался» именно до нее. Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски, после чего в аэропорту их встретила полиция. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана (стюарда — прим. ред.), это провокация», — заявляла Волочкова. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на поведение балерины. По мнению многих, Волочкова пытается привлечь к себе внимание, а кто-то считает, что ей «должно быть стыдно за свое поведение». Россияне активно шутят про шпагат Волочковой Telegram Многие россияне считают, что балерине следует перестать пить Twitter А кто-то удивляется неоднозначному поведению балерины Twitter Некоторые припоминают Волочковой ее участие в партии Telegram Пользователи считают, что артистка пытается привлечь к себе внимание такими скандалами Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне в соцсетях активно обсуждают скандал с участием балерины Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать маску в самолете. После инцидента артистка заявила, что большая часть пассажиров была без масок, а стюард «докопался» именно до нее. Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски, после чего в аэропорту их встретила полиция. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана (стюарда — прим. ред.), это провокация», — заявляла Волочкова. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на поведение балерины. По мнению многих, Волочкова пытается привлечь к себе внимание, а кто-то считает, что ей «должно быть стыдно за свое поведение».