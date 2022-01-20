«ЭпиВакКорона» произведена государственным научным центром «Вектор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакциной «ЭпиВакКорона», которая не пользуется популярностью у жителей Свердловской области, будут прививать иностранных граждан, проживающих на территории региона. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах. По данным одного из собеседников агентства, такое решение могло быть принято также из-за того, что срок годности препарата подходит к концу.

«Замглавы Минздрава Свердловской области Сергей Турков на видеоконференции с главврачами сказал, что в больницах есть залежи „ЭпиВакКороны“. Люди от этой вакцины отказываются. Именно поэтому в региональном Минздраве решили ей прививать иностранных граждан», — отметил источник.

По словам другого собеседника, срок годности вакцины, произведенной государственным научным центром «Вектор», истекает. «У нас в Свердловской области огромное количество неиспользованной „ЭпиВакКороны“. Данная вакцина не востребована среди желающих вакцинироваться. Срок годности у этих вакцин до конца января. Ей вакцинируют иностранцев», — подтвердил второй инсайдер.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский Минздрав. Там попросили адресовать вопросы к региональному оперштабу. Запрос направлен. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что число больных коронавирусом в Свердловской области может резко вырасти после того, как студенты вернутся с каникул. Такое мнение высказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам