23 января 2022
22 января 2022
21 января 2022

Свердловчане жалуются на едкий дым от пожара в районе Кольцово. «Голова начинает болеть»

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, пожар на волчихе
По данным МЧС, в районе Кольцово в Екатеринбурге горят торфяники Фото:

Свердловчане жалуются на задымление на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в районе Кольцово. Как сообщили URA.RU в свердловском МЧС, по адресу Сибирский тракт, 20 горят торфяники, задымление от которых жители принимают за пожар.

«В Богданович еду, мимо Кольцово проезжаем, на горизонте очень затянуто. Чувствуется химия. Торфяники летом по-другому пахли. Голова постепенно начинает болеть», — рассказал читатель URA.RU.

По данным местного МЧС, также на Сибирском тракте горят пластиковые еврокубы, из-за которых пошло задымление. В Кольцово полеты совершаются без ограничений.

Ранее синоптики предупредили, что смог в Свердловской области продержится пять дней — до 26 января. В Гидрометцентре сообщили о наличии неблагоприятных условий первой степени опасности. В октябре прошлого года, около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог.

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Свердловчане жалуются на задымление на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в районе Кольцово. Как сообщили URA.RU в свердловском МЧС, по адресу Сибирский тракт, 20 горят торфяники, задымление от которых жители принимают за пожар. «В Богданович еду, мимо Кольцово проезжаем, на горизонте очень затянуто. Чувствуется химия. Торфяники летом по-другому пахли. Голова постепенно начинает болеть», — рассказал читатель URA.RU. По данным местного МЧС, также на Сибирском тракте горят пластиковые еврокубы, из-за которых пошло задымление. В Кольцово полеты совершаются без ограничений. Ранее синоптики предупредили, что смог в Свердловской области продержится пять дней — до 26 января. В Гидрометцентре сообщили о наличии неблагоприятных условий первой степени опасности. В октябре прошлого года, около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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