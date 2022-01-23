По данным МЧС, в районе Кольцово в Екатеринбурге горят торфяники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчане жалуются на задымление на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в районе Кольцово. Как сообщили URA.RU в свердловском МЧС, по адресу Сибирский тракт, 20 горят торфяники, задымление от которых жители принимают за пожар.

«В Богданович еду, мимо Кольцово проезжаем, на горизонте очень затянуто. Чувствуется химия. Торфяники летом по-другому пахли. Голова постепенно начинает болеть», — рассказал читатель URA.RU.

По данным местного МЧС, также на Сибирском тракте горят пластиковые еврокубы, из-за которых пошло задымление. В Кольцово полеты совершаются без ограничений.

Ранее синоптики предупредили, что смог в Свердловской области продержится пять дней — до 26 января. В Гидрометцентре сообщили о наличии неблагоприятных условий первой степени опасности. В октябре прошлого года, около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог.

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