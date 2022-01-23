В челябинской «ЕР» неожиданно завершился громкий конфликт

Вместо переноса конфликта в Москву челябинские единороссы решили его потушить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вступившая в конфликт с администрацией Калининского района группа единороссов отозвала заявления о выходе из партийной фракции в районном совете. Это подтвердил URA.RU депутат Александр Галкин.

«Да, заявления отозваны. Мы работаем в команде губернатора Алексея Текслера. Наша задача — эффективно исполнять наказы избирателей», — заявил Галкин в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Народные избранники прислушались к аргументам старших товарищей по партии и сочли их убедительными. Вместо развития конфликта решено перейти к конструктивной работе, постепенно „расшивая“ имеющиеся разногласия. Тем более, Текслер, как глава региональной организации ЕР, высказал претензии и ко второй стороне конфликта — главе Калининского района Сергею Колеснику», — добавил также источник URA.RU в региональной организации ЕР.

Конфликт в Калининском районе развивался с конца 2021 года. Группа из 11 депутатов, в том числе шесть единороссов, сначала заблокировала решение о лишении полномочий осужденной за мошенничество коллеги. Это поставило совет на грань роспуска. Затем депутаты отказались утвердить районный бюджет. Когда в региональном руководстве партии заговорили о возможном исключении Галкина, пять из шести единороссов подали заявления о выходе из фракции и начали готовить обращение к лидеру ЕР Дмитрию Медведеву.

Уже на следующий день несогласные раскололись: один из них, Илья Исайчук, сказал URA.RU, что не намерен покидать ЕР. После этого началось согласование позиций, которое и привело 24 января к затуханию конфликта.

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