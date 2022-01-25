Полпред Владимир Якушев, руководитель РМК Игорь Алтушкин и губернатор Алексей Текслер договорились превратить Карабаш в «идеальный город» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В присутствии полпреда в УрФО Владимира Якушева председатель Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин и челябинский губернатор Алексей Текслер подписали соглашение о программе развития города Карабаша до 2025 года. Реализация проекта должна превратить отягощенный застарелыми экономическими и экологическими проблемами муниципалитет в лучший, если не идеальный малый город России.

В жилые кварталы, больницу, школу и детсад со всей социальной и досуговой инфраструктурой РМК вложит 11,5 млрд рублей. Также компания планирует переоснастить весь цикл производства на «Карабашмеди» и ликвидировать накопленный экологический вред, включая рекультивацию хвостохранилища.

Так выглядит Новый Карабаш, который появится к 2025 году и станет лучшим в России, «идеальным малым городом». В этом уверены уральский полпред Владимир Якушев, председатель Совета директоров Российской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. И, самое главное, в это верят жители самого Карабаша. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый дом ЖК «Медный», строящегося на средства РМК. Всего в жилом микрорайоне будет 2,2 тысячи квартир общей площадью 100 тысяч кв. метров. Сегодня ключи от нового жилья получили 43 жителя Карабаша. Из них 20 человек выбрали в ходе общегородского голосования сами карабашцы. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Победителям народного голосования вручают ключи от квартир в первом доме ЖК «Медный». На сцену один за другим поднимаются учителя, врачи, воспитатели и даже почтальон, которая вот уже 30 лет приносит горожанам газеты, письма и пенсии. О каждом из них звучат теплые слова, которые высказали благодарные земляки. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ключи лауреатам премии «Народное признание и любовь» вручает глава Совета директоров РМК Игорь Алтушкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поздравления приносит полпред Владимир Якушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«О том, что я победила на этом конкурсе и РМК дарит мне квартиру, я узнала только в зале. Мне уже позвонила дочь, сказала, что собирает вещи для переезда», — призналась корреспонденту URA.RU врач Ольга Савельева. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель президента лично проверяет качество квартир, сданных по принципу «заезжай и живи» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новую школу на 1200 учеников в Карабаше построят по лучшему в России проекту. Здание будет использовать солнечную энергию и собирать дождевую воду для полива газонов. Здесь будет работать экологическая станция, полигон для дронов, мастерские с 3D-принтерами и IT-полигон. В Арт-блоке детей научат работать с объемной архитектурой, познакомят с ремеслами, скульптурой и классическим изобразительным искусством. Предусмотрены выставочные зоны и арт-мастерская, медиалаборатория, театр и телестудия, несколько спортзалов. На каждом этаже будут работать школьные кафе и коворкинги, библиотека и музыкальная площадка. За безопасностью проследят «умные» видеокамеры. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Проект не состоялся бы, если бы не энтузиазм Игоря Алтушкина, для которого он стал личным делом. Мы из умирающего города делаем новый, современный, лучший малый город России. Это символ возрождения всего региона.Мы не теряем нашу промышленную основу, но делаем ее современной и экологически чистой», — считает губернатор Алексей Текслер. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

РМК уже инвестировала в инфраструктуру и социальную сферу Карабаша 2,4 млн рублей. С 2017 года компания построила спорткомплекс «Металлург», ТРК «Медь», жилой комплекс «Медный». Она же софинансировала строительство жилого дома, куда перехалои из аварийнго жилья 90 семей. Также преобразились Аллея ветеранов и Центральная площадь, три детских сада, санаторий «Синегорье», набережная. Промышленники запустили строительство бассейна и Церковно-причтового дома комплекса храма Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так стали выглядеть общественные пространства Карабаша после инвестиций РМК Фото: пресс-служба РМК