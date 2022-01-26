Сервисы «Яндекса» обязали отправлять данные россиян силовикам

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Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, такси, яндекс такси
«Яндекс.Такси» будет хранить данные пользователей Фото:

Сервисы «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), они обязаны предоставлять информацию пользователей силовикам. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В середине января сервисы «Яндекс.Такси» и «Яндес.Еда» включили в ОРИ. Это обязывает их собирать и хранить данные россиян в течение полугода, а также предоставлять по запросу информацию правоохранителям. Другие сервисы «Яндекса» — «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг» уже есть в реестре.

Такие требования начали действовать в 2016 году после принятия «закона Яровой». Операторы связи и интернет-компании обязаны в течение шести месяцев хранить весь пользовательский трафик, передает РАПСИ.

В реестр внесли сервис «Яндекс.Еда»
В реестр внесли сервис «Яндекс.Такси»

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Сервисы «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), они обязаны предоставлять информацию пользователей силовикам. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора. В середине января сервисы «Яндекс.Такси» и «Яндес.Еда» включили в ОРИ. Это обязывает их собирать и хранить данные россиян в течение полугода, а также предоставлять по запросу информацию правоохранителям. Другие сервисы «Яндекса» — «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг» уже есть в реестре. Такие требования начали действовать в 2016 году после принятия «закона Яровой». Операторы связи и интернет-компании обязаны в течение шести месяцев хранить весь пользовательский трафик, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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