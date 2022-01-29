Жители Екатеринбурга не могут вызвать скорую на дом

Жители Екатеринбурга не могут дозвониться до скорой по два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что не могут вызвать скорую помощь к больным коронавирусом. Некоторые не могут дождаться врачей по два дня. Аналогичная проблема возникла с вызовом неотложки — больным с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 приходится самим идти в поликлинику.

«Вчера узнал, что я болен COVID, получил положительный результат. Мне сказали, что нужно вызвать врача на дом. Позвонил на 122, у меня якобы взяли заявку, сказали ждать. 103 не берут трубку вообще вторые сутки. На 112 мне сказали, что из-за температуры и COVID скорую не вызывают. Как итог, прошли вторые сутки моей борьбы с короной, а я даже до скорой дозвонится не могу», — цитирует одного из подписчиков группа «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».

Другая читательница паблика не смогла дождаться появления врача и отправилась в поликлинику, несмотря на положительный ПЦР-тест на коронавирус. По ее словам, в регистратуре люди «чуть ли не с матом» требовали, чтобы к их родственникам приехали медики. Горожанам посоветовали самостоятельно приходить в больницу, поскольку визита врача нужно ждать не менее трех дней.

URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ получен не был.

За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 2 954 человек. Всего в России зафиксировали 121 228 новых случаев COVID-19. Из них 9 883 человека были доставлены в больницы. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу горячей линии 122 в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в регионе. К работе call-центра привлечены 840 волонтеров.

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