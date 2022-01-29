29 января 2022
28 января 2022

Жители Екатеринбурга не могут вызвать скорую на дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина скорой помощи. Курган , бсмп, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, ковид 19
Жители Екатеринбурга не могут дозвониться до скорой по два дня Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что не могут вызвать скорую помощь к больным коронавирусом. Некоторые не могут дождаться врачей по два дня. Аналогичная проблема возникла с вызовом неотложки — больным с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 приходится самим идти в поликлинику.

«Вчера узнал, что я болен COVID, получил положительный результат. Мне сказали, что нужно вызвать врача на дом. Позвонил на 122, у меня якобы взяли заявку, сказали ждать. 103 не берут трубку вообще вторые сутки. На 112 мне сказали, что из-за температуры и COVID скорую не вызывают. Как итог, прошли вторые сутки моей борьбы с короной, а я даже до скорой дозвонится не могу», — цитирует одного из подписчиков группа «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».

Другая читательница паблика не смогла дождаться появления врача и отправилась в поликлинику, несмотря на положительный ПЦР-тест на коронавирус. По ее словам, в регистратуре люди «чуть ли не с матом» требовали, чтобы к их родственникам приехали медики. Горожанам посоветовали самостоятельно приходить в больницу, поскольку визита врача нужно ждать не менее трех дней.

URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ получен не был.

За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 2 954 человек. Всего в России зафиксировали 121 228 новых случаев COVID-19. Из них 9 883 человека были доставлены в больницы. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу горячей линии 122 в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в регионе. К работе call-центра привлечены 840 волонтеров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что не могут вызвать скорую помощь к больным коронавирусом. Некоторые не могут дождаться врачей по два дня. Аналогичная проблема возникла с вызовом неотложки — больным с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 приходится самим идти в поликлинику. «Вчера узнал, что я болен COVID, получил положительный результат. Мне сказали, что нужно вызвать врача на дом. Позвонил на 122, у меня якобы взяли заявку, сказали ждать. 103 не берут трубку вообще вторые сутки. На 112 мне сказали, что из-за температуры и COVID скорую не вызывают. Как итог, прошли вторые сутки моей борьбы с короной, а я даже до скорой дозвонится не могу», — цитирует одного из подписчиков группа «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте». Другая читательница паблика не смогла дождаться появления врача и отправилась в поликлинику, несмотря на положительный ПЦР-тест на коронавирус. По ее словам, в регистратуре люди «чуть ли не с матом» требовали, чтобы к их родственникам приехали медики. Горожанам посоветовали самостоятельно приходить в больницу, поскольку визита врача нужно ждать не менее трех дней. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ получен не был. За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 2 954 человек. Всего в России зафиксировали 121 228 новых случаев COVID-19. Из них 9 883 человека были доставлены в больницы. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу горячей линии 122 в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в регионе. К работе call-центра привлечены 840 волонтеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...