В Перми назвали профессию с зарплатой в 100 тысяч

Конкурентным преимуществом для юристов будет знание английского языка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юрист по трудовому праву в Перми может получать до 100 тысяч рублей. Однако к кандидату, претендующему на такую зарплату предъявляют большие требования. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob.

«На самую высокую зарплату, от 60 до 100 тыс. рублей, могут рассчитывать кандидаты с опытом работы в компаниях с численностью персонала от 1000 человек и стажем от семи лет», — рассказали в компании. Конкурентным преимуществом при приеме на работу будет знание разговорного английского языка.

Для того чтобы претендовать на зарплату от 35 до 40 тыс. рублей в Перми юристу нужно иметь высшее образование, опыт судебной практики по трудовым спорам и стаж от 2 лет. На доход от 40 до 45 тысяч рублей могут рассчитывать те, кто обладает опытом работы юристом по трудовому праву от 2 лет. Специалисты с опытом работы в ритейле и опытом работы юриста по трудовому праву от 5 лет могут получать от 45 до 60 тыс. рублей.

В среднем юрист по трудовому праву в Перми может получать 50 тысяч рублей. Это ниже, чем во многих других мегаполисах (в Москве в среднем 90 тыс., Санкт-Петербурге — 75 тыс., Екатеринбурге — 60 тыс., Краснодаре — 60 тыс. рублей).

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