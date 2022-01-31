Челябинское УФСБ выдворило из страны идеолога террористов

Спецслужбы запретили иностранцу въезд в Россию до 2071 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли незаконную деятельность иностранца и выдворили его из страны за пропаганду террористической идеологии в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Иностранный гражданин публично оправдывал идеи „Исламского государство“ (запрещенная в России террористическая организация) в социальных сетях. Он поддерживал идеологию террористических структур. Иностранец выдворен в страну исхода», — заявили в пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

В 2021 году иностранец был осужден Центральным окружным военным судом (г. Екатеринбург) за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Виновный приговорен к штрафу в размере 200 тыс. рублей. В отношении него отменено решение о приеме в гражданство России и закрыт въезд в страну на 50 лет до 2071 года. Решение суда вступило в законную силу.