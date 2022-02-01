01 февраля 2022

Джонсон: Путин приставил пистолет к голове Украины

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин хочет изменить взгляд Запада на европейскую безопасность, заявил Джонсон Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент России Владимир Путин ведет агрессивную политику в отношении Украины с целью изменения архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Речь идет о всей европейской архитектуре безопасности, потому не сомневайтесь в том, чего, я думаю, пытается добиться здесь президент Путин. Я думаю, что он пытается, как бы приставляя пистолет к голове Украины, запугивая Украину, заставить нас изменить то, как мы смотрим на (европейскую безопасность)», — приводит заявление Джонсона РБК.

Ранее в США заявили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение в страну. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует воевать с Украиной.Также постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг информацию о нахождении вблизи Украины 100 тыс. российских военных.

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Президент России Владимир Путин ведет агрессивную политику в отношении Украины с целью изменения архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. «Речь идет о всей европейской архитектуре безопасности, потому не сомневайтесь в том, чего, я думаю, пытается добиться здесь президент Путин. Я думаю, что он пытается, как бы приставляя пистолет к голове Украины, запугивая Украину, заставить нас изменить то, как мы смотрим на (европейскую безопасность)», — приводит заявление Джонсона РБК. Ранее в США заявили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение в страну. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует воевать с Украиной.Также постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг информацию о нахождении вблизи Украины 100 тыс. российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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