Джонсон: Путин приставил пистолет к голове Украины

02 февраля 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

Путин хочет изменить взгляд Запада на европейскую безопасность, заявил Джонсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент России Владимир Путин ведет агрессивную политику в отношении Украины с целью изменения архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. «Речь идет о всей европейской архитектуре безопасности, потому не сомневайтесь в том, чего, я думаю, пытается добиться здесь президент Путин. Я думаю, что он пытается, как бы приставляя пистолет к голове Украины, запугивая Украину, заставить нас изменить то, как мы смотрим на (европейскую безопасность)», — приводит заявление Джонсона РБК. Ранее в США заявили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение в страну. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует воевать с Украиной.Также постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг информацию о нахождении вблизи Украины 100 тыс. российских военных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин ведет агрессивную политику в отношении Украины с целью изменения архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. «Речь идет о всей европейской архитектуре безопасности, потому не сомневайтесь в том, чего, я думаю, пытается добиться здесь президент Путин. Я думаю, что он пытается, как бы приставляя пистолет к голове Украины, запугивая Украину, заставить нас изменить то, как мы смотрим на (европейскую безопасность)», — приводит заявление Джонсона РБК. Ранее в США заявили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение в страну. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует воевать с Украиной.Также постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг информацию о нахождении вблизи Украины 100 тыс. российских военных.