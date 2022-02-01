Екатеринбурженка зарезала ветерана войны

Женщина зарезала своего мужа, будучи пьяной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга во время ссоры зарезала своего мужа, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемая в ходе ссоры со своим супругом, вооружившись ножом хозяйственно-бытового назначения, нанесла ему не менее одного удара в область грудной клетки слева и не менее одного удара в область живота», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время конфликта женщина была пьяна.

Ссора началась, когда супруги находились в своей квартире в Екатеринбурге в июле 2021 года. В больнице, куда срочно госпитализировали мужчину, у него обнаружили серьезные травмы, в числе которых повреждение внутренних органов. 22 августа пострадавший скончался.

Дело екатеринбурженки будут рассматривать в Орджоникидзевском районном суде города. Если вина будет доказана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.