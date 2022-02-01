01 февраля 2022

Екатеринбурженка зарезала ветерана войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина зарезала своего мужа, будучи пьяной Фото:

Жительница Екатеринбурга во время ссоры зарезала своего мужа, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемая в ходе ссоры со своим супругом, вооружившись ножом хозяйственно-бытового назначения, нанесла ему не менее одного удара в область грудной клетки слева и не менее одного удара в область живота», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время конфликта женщина была пьяна.

Ссора началась, когда супруги находились в своей квартире в Екатеринбурге в июле 2021 года. В больнице, куда срочно госпитализировали мужчину, у него обнаружили серьезные травмы, в числе которых повреждение внутренних органов. 22 августа пострадавший скончался.

Дело екатеринбурженки будут рассматривать в Орджоникидзевском районном суде города. Если вина будет доказана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Жительница Екатеринбурга во время ссоры зарезала своего мужа, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемая в ходе ссоры со своим супругом, вооружившись ножом хозяйственно-бытового назначения, нанесла ему не менее одного удара в область грудной клетки слева и не менее одного удара в область живота», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время конфликта женщина была пьяна. Ссора началась, когда супруги находились в своей квартире в Екатеринбурге в июле 2021 года. В больнице, куда срочно госпитализировали мужчину, у него обнаружили серьезные травмы, в числе которых повреждение внутренних органов. 22 августа пострадавший скончался. Дело екатеринбурженки будут рассматривать в Орджоникидзевском районном суде города. Если вина будет доказана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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