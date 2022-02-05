05 февраля 2022

Антонов высказался насчет гонений российских дипломатов из США

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Антонов считает, что штаты перебарщивают с гонениями российских дипломатов Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Америка угрожает гонениями российских дипломатов из страны и это является самой настоящей высылкой. Так считает посол России в США Анатолий Антонов.

«Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?», — сказал Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что США продолжают повторять угрозы о санкциях России, однако это может быть очередной попыткой оказать влияние на делегацию в переговорах России и НАТО. Он сообщил, что по предписанию США к 30 июня этого года штаты должны покинуть 32 российских дипломата.

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Америка угрожает гонениями российских дипломатов из страны и это является самой настоящей высылкой. Так считает посол России в США Анатолий Антонов. «Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?», — сказал Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что США продолжают повторять угрозы о санкциях России, однако это может быть очередной попыткой оказать влияние на делегацию в переговорах России и НАТО. Он сообщил, что по предписанию США к 30 июня этого года штаты должны покинуть 32 российских дипломата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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