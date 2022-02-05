Антонов высказался насчет гонений российских дипломатов из США

06 февраля 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Антонов считает, что штаты перебарщивают с гонениями российских дипломатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Америка угрожает гонениями российских дипломатов из страны и это является самой настоящей высылкой. Так считает посол России в США Анатолий Антонов. «Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?», — сказал Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что США продолжают повторять угрозы о санкциях России, однако это может быть очередной попыткой оказать влияние на делегацию в переговорах России и НАТО. Он сообщил, что по предписанию США к 30 июня этого года штаты должны покинуть 32 российских дипломата. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Америка угрожает гонениями российских дипломатов из страны и это является самой настоящей высылкой. Так считает посол России в США Анатолий Антонов. «Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?», — сказал Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что США продолжают повторять угрозы о санкциях России, однако это может быть очередной попыткой оказать влияние на делегацию в переговорах России и НАТО. Он сообщил, что по предписанию США к 30 июня этого года штаты должны покинуть 32 российских дипломата.