Роспотребнадзор освободил пермяков от старых долгов за квартиру

Долги за квартиру не должны переходить по наследству новым владельцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собственники жилья не обязаны платить по долгам за услуги ЖКХ, которые накопили предыдущие владельцы. Управление Роспотребнадзора оштрафовало ТСЖ за то, что товарищество требовало от нового собственника квартиры оплатить задолженность, сформированную его предшественником. Об этом управление сообщает на своем сайте.

«В соответствии с Жилищным кодексом РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента возникновения права собственности. Следовательно, новые собственники не обязаны оплачивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги предыдущего собственника жилого помещения», — говорят в Роспотребнадзоре.

ТСЖ «Хабаровская, 56» с июня по октябрь 2021 года каждый месяц выставляла новому владельцу долги его предшественника. Он обратился в Роспотребнадзор, который оштрафовал ТСЖ за обман потребителя (ч.1 ст. 14.7 КоАП РФ.). Стоимость услуги, которую предоставляло товарищество, была недостоверной и повлекла «введение в заблуждение о наличии задолженности и размере платы за оказываемые услуги». Штраф для юридических лиц по этой статье составляет от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.