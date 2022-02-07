Свердловские власти раскрыли, как дети переносят вакцину от COVID

Свердловским детям сделано 2400 прививок от коронавируса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У свердловских детей, которые вакцинированы от коронавируса препаратом «Спутник М», не было выявлено ни одного осложнения после прививки. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«Ничего особенного в процессе перенесения вакцинации мы не наблюдаем, никаких тяжелых случаев, серьезных аллергических реакций мы не фиксировали», — рассказал Креков во время брифинга, трансляция которого проходила в социальной сети «ВКонтакте». Замгубернатора подчеркнул, что с соответствующими проблемами у детей в медучреждения не обращались.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских, выступавший на брифинге, уточнил, что у детей после вакцинации не было выявлено ни одного осложнения после вакцинации. По его словам, уже проведено 2400 прививок.

Препарат «Спутник М» разработан для вакцинации подростков от 12 лет. Это аналог «Спутника V», в котором концентрация действующего вещества снижена в пять раз. 1 февраля свердловские власти объявляли, что в регионе закончились все дозы препарата.