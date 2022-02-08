В центре Чумакова рассказали об испытаниях «КовиВак» на детях

09 февраля 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Испытания будут проходить в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 К исследованиям вакцины «КовиВак» планируют привлечь более тысячи добровольцев. Об этом рассказал директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов. «Одно из направлений третьей фазы исследований нашей вакцины „КовиВак“ для детей подразумевает изучение, как она действует на переболевших более полугода назад и на еще не сталкивающихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до семнадцати лет. Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Вначале это будет группа подростков 17—12 лет, вторая категория — от 12 до 6 и только потом уже от 6 до 3 лет», — поделился с «Известиями» специалист. Исследования планируются проводить на базах четырех медицинских учреждений — в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Константин Чернов сообщил, что созданные на тех же технологиях, что и «КовиВак» вакцины, например, инактивированная вакцина от полиоимиелита, — они достаточно хорошо переносятся детьми. Специалист предположил, что ревакцинация прививкой от COVID будет проходить раз в год. По словам Константина Чернова, вакцину можно будет использовать по окончании полного цикла исследований, то есть начиная с трех лет. Эксперт сообщил, что Минздрав указал завершить клинические исследования «КовиВака» к концу 2022 года. Он отметил, что испытания будут проводиться поэтапно, и скорее всего к лету, будут поданы документы на регистрацию вакцины для первой возрастной группы — от 17 до 12 лет. Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов еще в декабре 2021 года сказал, что не видит смысла адаптировать вакцину «КовиВак» под новый штамм «Омикрон». Он аргументировал это тем, что в России мало случаев заболевания этим вариантом COVID, и ученым не над чем работать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К исследованиям вакцины «КовиВак» планируют привлечь более тысячи добровольцев. Об этом рассказал директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов. «Одно из направлений третьей фазы исследований нашей вакцины „КовиВак“ для детей подразумевает изучение, как она действует на переболевших более полугода назад и на еще не сталкивающихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до семнадцати лет. Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Вначале это будет группа подростков 17—12 лет, вторая категория — от 12 до 6 и только потом уже от 6 до 3 лет», — поделился с «Известиями» специалист. Исследования планируются проводить на базах четырех медицинских учреждений — в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Константин Чернов сообщил, что созданные на тех же технологиях, что и «КовиВак» вакцины, например, инактивированная вакцина от полиоимиелита, — они достаточно хорошо переносятся детьми. Специалист предположил, что ревакцинация прививкой от COVID будет проходить раз в год. По словам Константина Чернова, вакцину можно будет использовать по окончании полного цикла исследований, то есть начиная с трех лет. Эксперт сообщил, что Минздрав указал завершить клинические исследования «КовиВака» к концу 2022 года. Он отметил, что испытания будут проводиться поэтапно, и скорее всего к лету, будут поданы документы на регистрацию вакцины для первой возрастной группы — от 17 до 12 лет. Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов еще в декабре 2021 года сказал, что не видит смысла адаптировать вакцину «КовиВак» под новый штамм «Омикрон». Он аргументировал это тем, что в России мало случаев заболевания этим вариантом COVID, и ученым не над чем работать.