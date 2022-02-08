Роспотребнадзор продлил карантин в пермских школах

Дистант в школах продлен до 13 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дистанционное обучение в школах Перми решено продлить до 13 февраля. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Соответствующая рекомендация дана ведомством главе Перми Алексею Демкину.

«В Перми сохраняется высокий уровень заболеваемости, что создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания в организованных коллективах. Главе администрации Перми предписано продлить на территории города ограничительные мероприятия, введенные в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 01.02.2022 года №1, до 13.02.2022 года включительно», — сообщается на сайте.

В период действующего ограничения рекомендовано ограничить посещение детьми кинотеатров, ТЦ и других мест массового скопления людей. По данным надзорного ведомства, с 31 января по 6 февраля эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 108,5%. URA.RU рассказывало, что некоторые школы Перми уже получили информацию о продлении дистанта до 13 февраля.