Пермские медики отказались испытывать на детях вакцину от COVID

09 февраля 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Пермские врачи решили не участвовать в испытаниях вакцины на детях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Перми отказались от проведения клинических исследований детской вакцины от коронавируса. Решение приняло руководство поликлиники, на базе которой планировалось тестирование препарата, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края. «К нам обратились с просьбой провести это испытание. У нас есть поликлиника, у которой есть лицензия на проведение этих испытаний, но поликлиника отказалась. Естественно, после согласования с минздравом», — пояснили URA.RU в пресс-службе министерства. Ранее стало известно, что центр им. М.П. Чумакова получил разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины «КовиВак» с участием детей. Исследованием должны были заняться, в том числе, на базе пермской городской детской клинической поликлиники №5. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми отказались от проведения клинических исследований детской вакцины от коронавируса. Решение приняло руководство поликлиники, на базе которой планировалось тестирование препарата, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края. «К нам обратились с просьбой провести это испытание. У нас есть поликлиника, у которой есть лицензия на проведение этих испытаний, но поликлиника отказалась. Естественно, после согласования с минздравом», — пояснили URA.RU в пресс-службе министерства. Ранее стало известно, что центр им. М.П. Чумакова получил разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины «КовиВак» с участием детей. Исследованием должны были заняться, в том числе, на базе пермской городской детской клинической поликлиники №5.