08 февраля 2022

Пермские медики отказались испытывать на детях вакцину от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , вакцина, вакцинация, спутник v, вакцина от коронавируса, ковивак, пункт вакцинации, ковид 19
Пермские врачи решили не участвовать в испытаниях вакцины на детях Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми отказались от проведения клинических исследований детской вакцины от коронавируса. Решение приняло руководство поликлиники, на базе которой планировалось тестирование препарата, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края.

«К нам обратились с просьбой провести это испытание. У нас есть поликлиника, у которой есть лицензия на проведение этих испытаний, но поликлиника отказалась. Естественно, после согласования с минздравом», — пояснили URA.RU в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что центр им. М.П. Чумакова получил разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины «КовиВак» с участием детей. Исследованием должны были заняться, в том числе, на базе пермской городской детской клинической поликлиники №5.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми отказались от проведения клинических исследований детской вакцины от коронавируса. Решение приняло руководство поликлиники, на базе которой планировалось тестирование препарата, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края. «К нам обратились с просьбой провести это испытание. У нас есть поликлиника, у которой есть лицензия на проведение этих испытаний, но поликлиника отказалась. Естественно, после согласования с минздравом», — пояснили URA.RU в пресс-службе министерства. Ранее стало известно, что центр им. М.П. Чумакова получил разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины «КовиВак» с участием детей. Исследованием должны были заняться, в том числе, на базе пермской городской детской клинической поликлиники №5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...