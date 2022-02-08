Пермские медики отказались испытывать на детях вакцину от COVID

В Перми отказались от проведения клинических исследований детской вакцины от коронавируса. Решение приняло руководство поликлиники, на базе которой планировалось тестирование препарата, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края.
«К нам обратились с просьбой провести это испытание. У нас есть поликлиника, у которой есть лицензия на проведение этих испытаний, но поликлиника отказалась. Естественно, после согласования с минздравом», — пояснили URA.RU в пресс-службе министерства.
Ранее стало известно, что центр им. М.П. Чумакова получил разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины «КовиВак» с участием детей. Исследованием должны были заняться, в том числе, на базе пермской городской детской клинической поликлиники №5.
В Перми отказались от проведения клинических исследований детской вакцины от коронавируса. Решение приняло руководство поликлиники, на базе которой планировалось тестирование препарата, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края. «К нам обратились с просьбой провести это испытание. У нас есть поликлиника, у которой есть лицензия на проведение этих испытаний, но поликлиника отказалась. Естественно, после согласования с минздравом», — пояснили URA.RU в пресс-службе министерства. Ранее стало известно, что центр им. М.П. Чумакова получил разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины «КовиВак» с участием детей. Исследованием должны были заняться, в том числе, на базе пермской городской детской клинической поликлиники №5.