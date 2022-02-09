09 февраля 2022

Военные России и Беларуси начали подготовку к нападению извне

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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, военные учения, армия, военные, солдаты, сухопутные войска, снегопад
Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость-2022» Фото:

На территории Беларуси стартовали совместные военные учения Союзного государства России и Беларуси. Маневры будут проходить до 20 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Десятого февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил республики Беларусь в рамках второго этапа проверки реагирования Союзного государства началось совместное учение „Союзная решимость-2022“. Маневры продлятся до двадцатого февраля», — сказали РИА «Новости» в военном ведомстве.

Отмечается, что маневры проводятся для отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции. Также целью является противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

Проверка функционирования систем ПВО пройдет на западных и южных границах Беларуси, там, где республика примыкает к Польше, Прибалтике и Украине. Россия уже перебросила в республику современные истребители Су-35 и дивизион ПВО малой дальности «Панцирь-С». Минск готов купить у РФ военную технику, которая будет задействована в учениях, цитируют «Народные новости» Лукашенко.

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На территории Беларуси стартовали совместные военные учения Союзного государства России и Беларуси. Маневры будут проходить до 20 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Десятого февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил республики Беларусь в рамках второго этапа проверки реагирования Союзного государства началось совместное учение „Союзная решимость-2022“. Маневры продлятся до двадцатого февраля», — сказали РИА «Новости» в военном ведомстве. Отмечается, что маневры проводятся для отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции. Также целью является противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства. Проверка функционирования систем ПВО пройдет на западных и южных границах Беларуси, там, где республика примыкает к Польше, Прибалтике и Украине. Россия уже перебросила в республику современные истребители Су-35 и дивизион ПВО малой дальности «Панцирь-С». Минск готов купить у РФ военную технику, которая будет задействована в учениях, цитируют «Народные новости» Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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