Военные России и Беларуси начали подготовку к нападению извне

Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость-2022» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Беларуси стартовали совместные военные учения Союзного государства России и Беларуси. Маневры будут проходить до 20 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Десятого февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил республики Беларусь в рамках второго этапа проверки реагирования Союзного государства началось совместное учение „Союзная решимость-2022“. Маневры продлятся до двадцатого февраля», — сказали РИА «Новости» в военном ведомстве.

Отмечается, что маневры проводятся для отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции. Также целью является противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

Проверка функционирования систем ПВО пройдет на западных и южных границах Беларуси, там, где республика примыкает к Польше, Прибалтике и Украине. Россия уже перебросила в республику современные истребители Су-35 и дивизион ПВО малой дальности «Панцирь-С». Минск готов купить у РФ военную технику, которая будет задействована в учениях, цитируют «Народные новости» Лукашенко.