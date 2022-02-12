Депутаты Госдумы: Украина отправляет Минские соглашения на свалку

Киев не поддерживает желание граждан сохранить мир Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Киев не выполняет Минские соглашения и пытается отправить их на свалку истории. Об этом URA.RU заявили члены комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик и Дмитрий Новиков.

«За последний год, как никогда много звучало заявлений, направленных на взлом Минских соглашений. На то, что они не отвечают интересам Украины, что соблюдать их не следует. Только жесткая позиция России, как гаранта Минских соглашений и позиция Германии и Франции, которые также неоднократно подтверждали необходимость их исполнения, позволяют пока удерживать ситуацию в этом поле. Говорить о пунктуальном выполнении Минских соглашений не приходится. Киев стал гораздо чаще выражать готовность их не исполнять и говорить о необходимости отправить их на свалку истории», — сказал Дмитрий Новиков.

Дмитрий Белик отметил, что еще рано говорить о достижении цели Минских соглашений. «Официальный Киев абсолютно не заинтересован в реализации 13 пунктов документа, подписанного семь лет назад в столице Белоруссии. Руководство Украины не волнует то, что сами соглашения были одобрены Совбезом ООН, что все эти годы в ДНР и ЛНР убивают мирных граждан. „Минск-2“ (комплекс мер по выполнению Минских соглашений, целью которого является урегулирование вооруженного конфликта), давно стал символом циничности украинских президентов, их угодливости Западу», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, Украину мало интересуют реальные проблемы и нужды жителей страны. «Во главе угла — желание действовать по указанию западных кураторов и при этом „урвать еще копеечку“ из бюджета страны. Политики с такими установками не способны слушать и слышать, не способны на правильные поступки в интересах своей страны», — объяснил Белик.

Депутаты согласились, что те, кто хотят мира в Донбассе не обладают ресурсов для достижения этой цели. Также население этой территории устало находиться в состоянии военного конфликта. «Это психологически очень тяжело. Ты подвергаешь не только свою жизнь и здоровье опасности, но и своих детей, что является для каждого человека наиболее важным», — добавил Новиков.

Ровно семь лет назад лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали Минские соглашения, которые направлены на урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. 10 февраля текущего года прошли переговоры украинского президента Владимира Зеленского и с главой Франции Эммануэлем Макроном, после которых Киев отказался выполнять Минские соглашения.

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