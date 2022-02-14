Главврача пермского онкодиспансера обвинили в получении взятки

Руководителя диспансера судят за получение взятки в значительном размере Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В суде Индустриального района Перми приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении главного врача краевого онкологического диспансера Максима Мезенцева. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере, сообщили URA.RU в суде.

«Статья 292, часть 2. Получение взятки в значительном размере. Он обвиняется в том, что получил взятку. Более пока мы никакой информации дать не можем», — заявила помощник председателя Индустриального райсуда Нина Авдонина.

Пермский активист Василий Кучумов в соцсетях пишет, что по версии следствия, в декабре 2019 года Мезенцев получил в качестве взятки два подарочных сертификата на общую сумму 50 тысяч рублей от представителей ООО «Элиона». По известному редакции номеру Мезенцев на звонки корреспондента не ответил. Перезвонив позже и узнав, что общается с журналистом, он положил трубку. В СУ СК по Пермскому краю от комментариев воздержались до завершения судебного разбирательства. URA.RU направило также запрос в минздрав Пермского края.