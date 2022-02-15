Рабочий, из-за которого умер ребенок в Тагиле, остался на свободе

15 февраля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Суд принял решение взыскать с тагильчанина компенсацию в 700 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рабочий из Нижнего Тагила Александр Волков, который неправильно смонтировал световую рекламу на магазине и тем самым погубил ребенка, ударившегося током, не получил реального лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Александру Волкову наказание в виде одного года ограничения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Также осужденный должен будет выплатить семье ребенка 700 тысяч рублей. Вина рабочего состоит в том, то он неправильно смонтировал световую рекламу на магазине. Волков не провел заземляющих контактов, которые делали бы конструкцию безопасной для прикосновений. Мальчик, схватился за металлические конструкции, которые оказались под напряжением. Инцидент произошел 24 июля 2021 года на улице Победы в Нижнем Тагиле. Мальчик зашел с мамой в магазин, но пожаловался, что ему стало жарко, и вышел на улицу, где получил смертельный удар тока. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рабочий из Нижнего Тагила Александр Волков, который неправильно смонтировал световую рекламу на магазине и тем самым погубил ребенка, ударившегося током, не получил реального лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Александру Волкову наказание в виде одного года ограничения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Также осужденный должен будет выплатить семье ребенка 700 тысяч рублей. Вина рабочего состоит в том, то он неправильно смонтировал световую рекламу на магазине. Волков не провел заземляющих контактов, которые делали бы конструкцию безопасной для прикосновений. Мальчик, схватился за металлические конструкции, которые оказались под напряжением. Инцидент произошел 24 июля 2021 года на улице Победы в Нижнем Тагиле. Мальчик зашел с мамой в магазин, но пожаловался, что ему стало жарко, и вышел на улицу, где получил смертельный удар тока.