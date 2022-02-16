Лавров обвинил Запад в воровстве идей России

16 февраля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Россия готова к дальнейшему диалогу с Западом, но не в ущерб своим интересам, подчеркнул Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бразилии Карлусом Альберту Франсой. По его словам, ранее Запад отклонил эти идеи. «Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте МИД РФ. Министр сообщил, что Россия готова к диалогу, предложенному Западом. Однако Москва не намерена действовать в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток, подчеркнул Лавров. Ранее глава МИД РФ уведомил президента РФ Владимир Путина о том, что США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. В частности, альянс дал отрицательный ответ по вопросу нерасширения НАТО. Лавров подчеркнул, что такой ответ не может удовлетворить Москву. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бразилии Карлусом Альберту Франсой. По его словам, ранее Запад отклонил эти идеи. «Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте МИД РФ. Министр сообщил, что Россия готова к диалогу, предложенному Западом. Однако Москва не намерена действовать в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток, подчеркнул Лавров. Ранее глава МИД РФ уведомил президента РФ Владимир Путина о том, что США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. В частности, альянс дал отрицательный ответ по вопросу нерасширения НАТО. Лавров подчеркнул, что такой ответ не может удовлетворить Москву.