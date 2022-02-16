Лавров обвинил Запад в воровстве идей России

Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бразилии Карлусом Альберту Франсой. По его словам, ранее Запад отклонил эти идеи.
«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте МИД РФ.
Министр сообщил, что Россия готова к диалогу, предложенному Западом. Однако Москва не намерена действовать в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток, подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД РФ уведомил президента РФ Владимир Путина о том, что США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. В частности, альянс дал отрицательный ответ по вопросу нерасширения НАТО. Лавров подчеркнул, что такой ответ не может удовлетворить Москву.
Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бразилии Карлусом Альберту Франсой. По его словам, ранее Запад отклонил эти идеи. «Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте МИД РФ. Министр сообщил, что Россия готова к диалогу, предложенному Западом. Однако Москва не намерена действовать в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток, подчеркнул Лавров. Ранее глава МИД РФ уведомил президента РФ Владимир Путина о том, что США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. В частности, альянс дал отрицательный ответ по вопросу нерасширения НАТО. Лавров подчеркнул, что такой ответ не может удовлетворить Москву.