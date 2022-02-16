Лавров обвинил Запад в воровстве идей России

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет, гримаса
Россия готова к дальнейшему диалогу с Западом, но не в ущерб своим интересам, подчеркнул Сергей Лавров Фото:
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Переговоры России и НАТО

Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бразилии Карлусом Альберту Франсой. По его словам, ранее Запад отклонил эти идеи.

«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте МИД РФ.

Министр сообщил, что Россия готова к диалогу, предложенному Западом. Однако Москва не намерена действовать в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток, подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ уведомил президента РФ Владимир Путина о том, что США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. В частности, альянс дал отрицательный ответ по вопросу нерасширения НАТО. Лавров подчеркнул, что такой ответ не может удовлетворить Москву.

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Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бразилии Карлусом Альберту Франсой. По его словам, ранее Запад отклонил эти идеи. «Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте МИД РФ. Министр сообщил, что Россия готова к диалогу, предложенному Западом. Однако Москва не намерена действовать в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток, подчеркнул Лавров. Ранее глава МИД РФ уведомил президента РФ Владимир Путина о том, что США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. В частности, альянс дал отрицательный ответ по вопросу нерасширения НАТО. Лавров подчеркнул, что такой ответ не может удовлетворить Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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