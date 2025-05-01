Times раскрыла, когда у Киева закончится оружие без США

Times: если США выйдут из переговоров, поток оружия ВСУ иссякнет через полгода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Без поставок США Украина лишится современного вооружения
Без поставок США Украина лишится современного вооружения Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Если президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в разрешении конфликта на Украине, поставки вооружения Киеву прекратятся в течение шести месяцев. Об этом сообщила газета The Times.

«В случае ухода США от посредничества в урегулировании конфликта на Украине поток оружия Киеву закончится через полгода», — пишет издание. Там уточнили, что Украина окажется в затруднительном положении, если будет лишена доступа к современным системам противовоздушной обороны и баллистическим ракетам, применяемым Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по российским логистическим маршрутам.

Ранее администрация США уже приостанавливала финансирование новых поставок вооружений Украине и рассматривала возможность заморозки передачи ранее запланированного оружия. Это происходило на фоне заявлений о нежелании Трампа продолжать поддержку Киева и его стремлении завершить конфликт как можно скорее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в разрешении конфликта на Украине, поставки вооружения Киеву прекратятся в течение шести месяцев. Об этом сообщила газета The Times. «В случае ухода США от посредничества в урегулировании конфликта на Украине поток оружия Киеву закончится через полгода», — пишет издание. Там уточнили, что Украина окажется в затруднительном положении, если будет лишена доступа к современным системам противовоздушной обороны и баллистическим ракетам, применяемым Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по российским логистическим маршрутам. Ранее администрация США уже приостанавливала финансирование новых поставок вооружений Украине и рассматривала возможность заморозки передачи ранее запланированного оружия. Это происходило на фоне заявлений о нежелании Трампа продолжать поддержку Киева и его стремлении завершить конфликт как можно скорее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...