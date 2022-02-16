В Свердловской области задуют сильные ветра и придет потепление

В МЧС предостерегают воздержаться от прогулок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловскую область придет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков 18 февраля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды», — предупреждают свердловские спасатели.

В МЧС предостерегают воздержаться от прогулок, но если все же не удалось остаться дома, то во время сильного ветра следует держаться подальше от стен домов и деревьев, быть внимательными к хрупким конструкциям. Автолюбителям спасатели советуют не ставить свои авто вблизи деревьев или рекламных щитов.

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают в эти дни потепление. По информации на официальном сайте организации, 18 февраля в Свердловской области ожидается от -8 до -13 градусов ночью, а днем потеплеет до 0 градусов. 19 февраля днем потеплеет до +1, минимальная температура ночью составит -15 градусов.

В начале февраля ГУ МЧС по региону предупреждало жителей об опасности схода снега и сосулек с крыш домов. Причиной послужило резкое потепление в конце января — начале февраля, после которого в Свердловской области похолодало до -30.

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