Вице-мэр Сургута нашел преемника на свое прежнее место работы

18 февраля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Новый директор сургутского «Горводоканала» Павел Павлов приступил к работе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте назначен новый директор «Горводоканала» — им стал Павел Павлов. Источник URA.RU, близкий к мэрии, считает, что новый руководитель предприятия является креатурой вице-мэра Сергея Агафонова. «Павел Павлов — приезжий специалист. В его биографии значится работа на нижегородском водоканале в тот период времени, когда предприятие возглавлял Сергей Агафонов. А потом Павлов подался в бизнес. Теперь же по приглашению переехал в Сургут. Очевидно, что назначение на пост директора „Горводоканала“ пролоббировал Агафонов», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили информацию о назначении Павлова. Ранее URA.RU сообщало, что в январе глава Сургута Андрей Филатов назначил Агафонова на должность заместителя, который будет курировать ЖКХ. До этого чиновник занимал пост директора «Горводоканала». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте назначен новый директор «Горводоканала» — им стал Павел Павлов. Источник URA.RU, близкий к мэрии, считает, что новый руководитель предприятия является креатурой вице-мэра Сергея Агафонова. «Павел Павлов — приезжий специалист. В его биографии значится работа на нижегородском водоканале в тот период времени, когда предприятие возглавлял Сергей Агафонов. А потом Павлов подался в бизнес. Теперь же по приглашению переехал в Сургут. Очевидно, что назначение на пост директора „Горводоканала“ пролоббировал Агафонов», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили информацию о назначении Павлова. Ранее URA.RU сообщало, что в январе глава Сургута Андрей Филатов назначил Агафонова на должность заместителя, который будет курировать ЖКХ. До этого чиновник занимал пост директора «Горводоканала».