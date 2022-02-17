17 февраля 2022
16 февраля 2022

Вице-мэр Сургута нашел преемника на свое прежнее место работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Новый директор сургутского «Горводоканала» Павел Павлов приступил к работе Фото:

В Сургуте назначен новый директор «Горводоканала» — им стал Павел Павлов. Источник URA.RU, близкий к мэрии, считает, что новый руководитель предприятия является креатурой вице-мэра Сергея Агафонова.

«Павел Павлов — приезжий специалист. В его биографии значится работа на нижегородском водоканале в тот период времени, когда предприятие возглавлял Сергей Агафонов. А потом Павлов подался в бизнес. Теперь же по приглашению переехал в Сургут. Очевидно, что назначение на пост директора „Горводоканала“ пролоббировал Агафонов», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили информацию о назначении Павлова.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе глава Сургута Андрей Филатов назначил Агафонова на должность заместителя, который будет курировать ЖКХ. До этого чиновник занимал пост директора «Горводоканала».

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В Сургуте назначен новый директор «Горводоканала» — им стал Павел Павлов. Источник URA.RU, близкий к мэрии, считает, что новый руководитель предприятия является креатурой вице-мэра Сергея Агафонова. «Павел Павлов — приезжий специалист. В его биографии значится работа на нижегородском водоканале в тот период времени, когда предприятие возглавлял Сергей Агафонов. А потом Павлов подался в бизнес. Теперь же по приглашению переехал в Сургут. Очевидно, что назначение на пост директора „Горводоканала“ пролоббировал Агафонов», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили информацию о назначении Павлова. Ранее URA.RU сообщало, что в январе глава Сургута Андрей Филатов назначил Агафонова на должность заместителя, который будет курировать ЖКХ. До этого чиновник занимал пост директора «Горводоканала».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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