В Еврокомиссии назвали главные рычаги давления на Россию

21 февраля 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

В случае «войны» РФ на Украине Евросоюз введет экономические и финансовые санкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Отрезать РФ от финансовых рынков посредством наложения экономических санкций Евросоюза — главный рычаг давления со стороны европейских стран в случае российской «агрессии» на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Если [президент РФ] Владимир Путин начнет войну [с Украиной], мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями. Потому что экономика — самое слабое звено России», — рассказала она в интервью германскому телеканалу ARD. Председатель Еврокомиссии добавила, что в таком случае Россия будет почти отрезана от международных финансовых рынков , пишет Pravda.Ru. Однако идет ли речь об отключении от межбанковских платежей SWIFT, она не уточнила, добавляет Life . О возможном отключении России от SWIFT заговорили в декабре 2021 года, однако вскоре Запад отказался от этой идеи и начал разрабатывать пакет санкций против банковской системы РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, однако власти РФ все равно стали готовиться к подобной ситуации. Так, в некоторых банках РФ провели стресс-тесты, которые моделировали отключение страны от SWIFT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отрезать РФ от финансовых рынков посредством наложения экономических санкций Евросоюза — главный рычаг давления со стороны европейских стран в случае российской «агрессии» на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Если [президент РФ] Владимир Путин начнет войну [с Украиной], мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями. Потому что экономика — самое слабое звено России», — рассказала она в интервью германскому телеканалу ARD. Председатель Еврокомиссии добавила, что в таком случае Россия будет почти отрезана от международных финансовых рынков, пишет Pravda.Ru. Однако идет ли речь об отключении от межбанковских платежей SWIFT, она не уточнила, добавляет Life. О возможном отключении России от SWIFT заговорили в декабре 2021 года, однако вскоре Запад отказался от этой идеи и начал разрабатывать пакет санкций против банковской системы РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, однако власти РФ все равно стали готовиться к подобной ситуации. Так, в некоторых банках РФ провели стресс-тесты, которые моделировали отключение страны от SWIFT.