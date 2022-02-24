Ледяная глыба раскололась о голову екатеринбурженки. «Спас капюшон»

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Город. Курган, сосульки, сосули
На женщину упала ледяная глыба (архивное фото) Фото:

На жительницу Екатеринбурга Людмилу упала ледяная глыба с крыши жилого дома. В результате женщина получила сотрясение мозга. Инцидент произошел на улице Декабристов 16/18в. Об этом Людмила рассказала URA.RU.

«Пошла в аптеку за лекарствами. И только поставила ногу на ступеньку, на меня обрушился лед. Я уже потом увидела, что лежит на асфальте — это не сосулька или снег, а реально ледяные глыбы, которые о мою голову раскололись. Меня спас капюшон, у которого ткань скользкая. Только за счет этого удар пришелся не плашмя, а пошел по касательной», — рассказала читательница URA.RU Людмила.

Уже в самой аптеке женщине дали лед и она вызвала скорую. «Скорая приехала быстро, поставили обезболивающий укол. Отвезли в 36-ю больницу, там сделали МРТ, подтвердили ушиб тканей и сотрясение мозга», — делится Людмила. На данном этапе женщина пишет заявление в полицию, чтобы понять, откуда сошел снег и кто является ответственным за уборку крыш.

Ранее огромная ледяная глыба чуть не убила корреспондента URA.RU. Инцидент произошел на улице Малышева.

Для Наташи Ельцовой
Такая глыба упала на голову жительницы Екатеринбурга
Фото:
Для Наташи Ельцовой
Фото:

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На жительницу Екатеринбурга Людмилу упала ледяная глыба с крыши жилого дома. В результате женщина получила сотрясение мозга. Инцидент произошел на улице Декабристов 16/18в. Об этом Людмила рассказала URA.RU. «Пошла в аптеку за лекарствами. И только поставила ногу на ступеньку, на меня обрушился лед. Я уже потом увидела, что лежит на асфальте — это не сосулька или снег, а реально ледяные глыбы, которые о мою голову раскололись. Меня спас капюшон, у которого ткань скользкая. Только за счет этого удар пришелся не плашмя, а пошел по касательной», — рассказала читательница URA.RU Людмила. Уже в самой аптеке женщине дали лед и она вызвала скорую. «Скорая приехала быстро, поставили обезболивающий укол. Отвезли в 36-ю больницу, там сделали МРТ, подтвердили ушиб тканей и сотрясение мозга», — делится Людмила. На данном этапе женщина пишет заявление в полицию, чтобы понять, откуда сошел снег и кто является ответственным за уборку крыш. Ранее огромная ледяная глыба чуть не убила корреспондента URA.RU. Инцидент произошел на улице Малышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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