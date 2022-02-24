На женщину упала ледяная глыба (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На жительницу Екатеринбурга Людмилу упала ледяная глыба с крыши жилого дома. В результате женщина получила сотрясение мозга. Инцидент произошел на улице Декабристов 16/18в. Об этом Людмила рассказала URA.RU.

«Пошла в аптеку за лекарствами. И только поставила ногу на ступеньку, на меня обрушился лед. Я уже потом увидела, что лежит на асфальте — это не сосулька или снег, а реально ледяные глыбы, которые о мою голову раскололись. Меня спас капюшон, у которого ткань скользкая. Только за счет этого удар пришелся не плашмя, а пошел по касательной», — рассказала читательница URA.RU Людмила.

Уже в самой аптеке женщине дали лед и она вызвала скорую. «Скорая приехала быстро, поставили обезболивающий укол. Отвезли в 36-ю больницу, там сделали МРТ, подтвердили ушиб тканей и сотрясение мозга», — делится Людмила. На данном этапе женщина пишет заявление в полицию, чтобы понять, откуда сошел снег и кто является ответственным за уборку крыш.

Ранее огромная ледяная глыба чуть не убила корреспондента URA.RU. Инцидент произошел на улице Малышева.

Такая глыба упала на голову жительницы Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU