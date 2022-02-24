Пермские власти отобрали бензопилу у жителя, спилившего деревья

Лесозаготовщик срубил на 850 деревьев больше, чем ему разрешили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Гайн на севере Пермского края осудили за незаконную рубку леса. Такой приговор вынес Гайнский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Также у него изъяли бензопилу и трактор, которые суд определил как орудия преступления.

«Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в сумме 300 тыс. рублей. В доход государства обращены орудия преступления — бензопила и трактор, а также удовлетворено иск Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона о взыскании с осужденного 2 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

В 2020 году виновный незаконно срубил 850 деревьев, среди которых были ценные породы (ель и сосна). Тем самым он причинил ущерб в 2,2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.