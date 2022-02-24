24 февраля 2022

Пермские власти отобрали бензопилу у жителя, спилившего деревья

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк
Лесозаготовщик срубил на 850 деревьев больше, чем ему разрешили Фото:

Жителя Гайн на севере Пермского края осудили за незаконную рубку леса. Такой приговор вынес Гайнский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Также у него изъяли бензопилу и трактор, которые суд определил как орудия преступления.

«Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в сумме 300 тыс. рублей. В доход государства обращены орудия преступления — бензопила и трактор, а также удовлетворено иск Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона о взыскании с осужденного 2 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

В 2020 году виновный незаконно срубил 850 деревьев, среди которых были ценные породы (ель и сосна). Тем самым он причинил ущерб в 2,2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

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Жителя Гайн на севере Пермского края осудили за незаконную рубку леса. Такой приговор вынес Гайнский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Также у него изъяли бензопилу и трактор, которые суд определил как орудия преступления. «Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в сумме 300 тыс. рублей. В доход государства обращены орудия преступления — бензопила и трактор, а также удовлетворено иск Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона о взыскании с осужденного 2 млн рублей», — отметили в пресс-службе. В 2020 году виновный незаконно срубил 850 деревьев, среди которых были ценные породы (ель и сосна). Тем самым он причинил ущерб в 2,2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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