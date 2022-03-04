Псаки ответила на призыв Украины исключить РФ из Совбеза ООН

Псаки заверила, что Россию пока не исключат из Совета безопасности ООН Фото: wikipedia.org/White House

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия не будет исключена из Совета безопасности ООН, несмотря на такой призыв Украины в ответ на проводимую в стране российскую военную операцию. Так считает официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Я не вижу такой возможности», — сказала она, комментируя соответствующие призывы украинского руководства, пишет ТАСС. «Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу», — пояснила Псаки. Она напомнила, что Россия является постоянным членом СБ ООН.

Помимо Украины, американские конгрессмены предлагали исключить Россию из состава членов СБ ООН по причине военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Также известно, что США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.

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