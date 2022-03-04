04 марта 2022

В Нижнем Тагиле закрывается крупнейшая сеть хлебных магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, хлеб, гастроном, гипермаркет, хлебобулочные изделия, мучные изделия, магазин, прилавок, продуктовый магазин, выпечка, хлебобулочная продукция
За месяц в городе закрылись три магазина Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) массово закрываются торговые точки хлебобулочных изделий «Тагилхлеб». За один месяц в городе закрылись три точки, сообщают жители города.

«По словам тагильчан, они стали замечать, что в феврале этого года в городе стали закрываться фирменные киоски „Тагилхлеба“. Сначала закрылись торговые точки на Вагонке, а потом на Старателе и Красном Камне», — сообщает нижнетагильское агентство новостей «Между строк».

Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от представителей «Тагилхлеба». Администрация предприятия не ответила на звонок.

Весной 2016 года половина предприятия, принадлежавшая Свердловской области, была пущена с молотка за 49 млн рублей. Полноценным владельцем предприятия стала «Агропромышленная холдинговая компания „Тагильский хлеб“», владеющая остальной частью акций. Правительство выполняло приказ президента о приватизации, но предварительно область с предприятием не договаривалась.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) массово закрываются торговые точки хлебобулочных изделий «Тагилхлеб». За один месяц в городе закрылись три точки, сообщают жители города. «По словам тагильчан, они стали замечать, что в феврале этого года в городе стали закрываться фирменные киоски „Тагилхлеба“. Сначала закрылись торговые точки на Вагонке, а потом на Старателе и Красном Камне», — сообщает нижнетагильское агентство новостей «Между строк». Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от представителей «Тагилхлеба». Администрация предприятия не ответила на звонок. Весной 2016 года половина предприятия, принадлежавшая Свердловской области, была пущена с молотка за 49 млн рублей. Полноценным владельцем предприятия стала «Агропромышленная холдинговая компания „Тагильский хлеб“», владеющая остальной частью акций. Правительство выполняло приказ президента о приватизации, но предварительно область с предприятием не договаривалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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