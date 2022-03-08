Столтенберг назвал цели НАТО в военном конфликте на Украине

08 марта 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Йенс Солтенберг допустил, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что целью альянса в военном конфликте на Украине является предотвращение эскалации. Также организация следит, чтобы ситуация не вышла за границы Украины. «Ответственность НАТО заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины. Ситуация рискует выйти из-под контроля», — сказал Столтенберг, трансляция шла на youtube-канале НАТО. Также он заявил, что альянс усиливает военное присутствие на восточном направлении. По его словам, в состоянии повышенной готовности 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего севера до Средиземного моря, а также тысячи дополнительных военных. Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. На такие меры пошли для освобождения Украины, ее демилитаризации и денацификации. Оккупировать территорию не планируется, заявлял Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что НАТО напали бы на Украину, если бы Россия не пресекла это и не начала спецоперацию. РФ опередила альянс буквально на один день, цитирует политика «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что целью альянса в военном конфликте на Украине является предотвращение эскалации. Также организация следит, чтобы ситуация не вышла за границы Украины. «Ответственность НАТО заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины. Ситуация рискует выйти из-под контроля», — сказал Столтенберг, трансляция шла на youtube-канале НАТО. Также он заявил, что альянс усиливает военное присутствие на восточном направлении. По его словам, в состоянии повышенной готовности 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего севера до Средиземного моря, а также тысячи дополнительных военных. Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. На такие меры пошли для освобождения Украины, ее демилитаризации и денацификации. Оккупировать территорию не планируется, заявлял Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что НАТО напали бы на Украину, если бы Россия не пресекла это и не начала спецоперацию. РФ опередила альянс буквально на один день, цитирует политика «Дни.ру».