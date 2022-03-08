Столтенберг назвал цели НАТО в военном конфликте на Украине

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Солтенберг допустил, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что целью альянса в военном конфликте на Украине является предотвращение эскалации. Также организация следит, чтобы ситуация не вышла за границы Украины.

«Ответственность НАТО заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины. Ситуация рискует выйти из-под контроля», — сказал Столтенберг, трансляция шла на youtube-канале НАТО.

Также он заявил, что альянс усиливает военное присутствие на восточном направлении. По его словам, в состоянии повышенной готовности 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего севера до Средиземного моря, а также тысячи дополнительных военных.

Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. На такие меры пошли для освобождения Украины, ее демилитаризации и денацификации. Оккупировать территорию не планируется, заявлял Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что НАТО напали бы на Украину, если бы Россия не пресекла это и не начала спецоперацию. РФ опередила альянс буквально на один день, цитирует политика «Дни.ру».

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что целью альянса в военном конфликте на Украине является предотвращение эскалации. Также организация следит, чтобы ситуация не вышла за границы Украины. «Ответственность НАТО заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины. Ситуация рискует выйти из-под контроля», — сказал Столтенберг, трансляция шла на youtube-канале НАТО. Также он заявил, что альянс усиливает военное присутствие на восточном направлении. По его словам, в состоянии повышенной готовности 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего севера до Средиземного моря, а также тысячи дополнительных военных. Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. На такие меры пошли для освобождения Украины, ее демилитаризации и денацификации. Оккупировать территорию не планируется, заявлял Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что НАТО напали бы на Украину, если бы Россия не пресекла это и не начала спецоперацию. РФ опередила альянс буквально на один день, цитирует политика «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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