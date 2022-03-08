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Семья Чернецкого сохранит контроль над банком мэрии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, чернецкий аркадий, портрет
Сын Аркадия Чернецкого сохранит место в совете директоров ЕМБ Фото:

Семья экс-главы Екатеринбурга, первого вице-спикера свердловского заксо Аркадия Чернецкого сохранит влияние в «Екатеринбургском муниципальном банке» (ЕМБ). Сын политика Станислав Чернецкий будет переизбран в совет директоров. Такую рекомендацию акционерам дало действующее руководство банка.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить количественный состав совета директоров — семь человек. Кандидаты в совет директоров: <…> Чернецкий Станислав Аркадьевич», — говорится в заявлении ЕМБ, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Помимо Чернецкого-младшего, в совет директоров предложено переизбрать первого замглавы Екатеринбурга Игоря Сутягина, вице-мэра Андрея Корюкова, а также бывшего главу города и спикера думы Евгения Порунова. Кроме того, сохранят свои места президент ЕМБ Сергей Викторов, зампред «Уральского банковского союза» Евгений Болотин и бизнесмен, директор «Уралуглекомплект» Алексей Брижицкий. Последний одновременно является акционером банка и владеет 10,61%.

Самая крупная доля в ЕМБ — 29,29% — принадлежит мэрии Екатеринбурга в лице департамента по управлению муниципальным имуществом. Станислав Чернецкий владеет пакетом 29,13%. Остальная часть поделена между ООО «Геоникс» и бизнесменами, близкими к команде Чернецкого-старшего. В 2020 году сообщалось, что семья политика готова продать свою долю, однако сам Чернецкий утверждал URA.RU, что такой задачи нет — только «если найдется покупатель».

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Семья экс-главы Екатеринбурга, первого вице-спикера свердловского заксо Аркадия Чернецкого сохранит влияние в «Екатеринбургском муниципальном банке» (ЕМБ). Сын политика Станислав Чернецкий будет переизбран в совет директоров. Такую рекомендацию акционерам дало действующее руководство банка. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить количественный состав совета директоров — семь человек. Кандидаты в совет директоров: <…> Чернецкий Станислав Аркадьевич», — говорится в заявлении ЕМБ, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации. Помимо Чернецкого-младшего, в совет директоров предложено переизбрать первого замглавы Екатеринбурга Игоря Сутягина, вице-мэра Андрея Корюкова, а также бывшего главу города и спикера думы Евгения Порунова. Кроме того, сохранят свои места президент ЕМБ Сергей Викторов, зампред «Уральского банковского союза» Евгений Болотин и бизнесмен, директор «Уралуглекомплект» Алексей Брижицкий. Последний одновременно является акционером банка и владеет 10,61%. Самая крупная доля в ЕМБ — 29,29% — принадлежит мэрии Екатеринбурга в лице департамента по управлению муниципальным имуществом. Станислав Чернецкий владеет пакетом 29,13%. Остальная часть поделена между ООО «Геоникс» и бизнесменами, близкими к команде Чернецкого-старшего. В 2020 году сообщалось, что семья политика готова продать свою долю, однако сам Чернецкий утверждал URA.RU, что такой задачи нет — только «если найдется покупатель».
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