Экс-мэр Екатеринбурга попал под санкции Евросоюза

Санкции ЕС в отношении Александра Высокинского связана с признанием независимости ДНР и ЛНР Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Бывший глава Екатеринбурга (2018—2020 годы), член Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Евросоюза (ЕС), следует из документа, размещенного на сайте Еврокомиссии. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.

«Член Совета Федерации, ратифицировавший „Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой“», — говорится в обосновании введения санкций против Высокинского. Вместе с ним в список включены несколько сотен россиян — депутаты Госдумы, сенаторы, федеральные чиновники, бизнесмены, члены их семей.

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.