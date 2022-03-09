Экс-мэр Екатеринбурга попал под санкции Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). Екатеринбург, высокинский александр
Санкции ЕС в отношении Александра Высокинского связана с признанием независимости ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший глава Екатеринбурга (2018—2020 годы), член Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Евросоюза (ЕС), следует из документа, размещенного на сайте Еврокомиссии. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.

«Член Совета Федерации, ратифицировавший „Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой“», — говорится в обосновании введения санкций против Высокинского. Вместе с ним в список включены несколько сотен россиян — депутаты Госдумы, сенаторы, федеральные чиновники, бизнесмены, члены их семей.

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший глава Екатеринбурга (2018—2020 годы), член Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Евросоюза (ЕС), следует из документа, размещенного на сайте Еврокомиссии. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС. «Член Совета Федерации, ратифицировавший „Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой“», — говорится в обосновании введения санкций против Высокинского. Вместе с ним в список включены несколько сотен россиян — депутаты Госдумы, сенаторы, федеральные чиновники, бизнесмены, члены их семей. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...