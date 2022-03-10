10 марта 2022

В Челябинской области на шахте погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, туннель, шахта, шахта центральная
Трагедия произошла на шахте «Центральная» в Пласте Фото:

Проходчик погиб во время подземных работ в шахте «Центральная» города Пласта Челябинской области. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе компании «Южуралзолото», которой принадлежит предприятие.

«Несчастный случая произошел 10 марта. Скончался проходчик, ведется следствие. Компания окажет правоохранительным органам все необходимое содействие. Так будет оказана помощь семье нашего погибшего сотрудника», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК») — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Все предприятия компании находятся на территории России, в том числе в Пластовском районе Челябинской области.

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Проходчик погиб во время подземных работ в шахте «Центральная» города Пласта Челябинской области. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе компании «Южуралзолото», которой принадлежит предприятие. «Несчастный случая произошел 10 марта. Скончался проходчик, ведется следствие. Компания окажет правоохранительным органам все необходимое содействие. Так будет оказана помощь семье нашего погибшего сотрудника», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК») — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Все предприятия компании находятся на территории России, в том числе в Пластовском районе Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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