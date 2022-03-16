Стоматологи ХМАО подняли цены на услуги, прикрываясь санкциями

16 марта 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО стоматологические клиники подняли цену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Частные стоматологические клиники в ХМАО подняли цены на свои услуги, несмотря на то, что еще имеют запас расходных материалов, купленных ранее. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал владелиц стоматологии из Нижневартовска «Запасы еще есть, но нам нужно их пополнять: выхода нет, только за счет повышения цен сейчас, мы можем закупить расходники, на которые уже задрали цены поставщики, распродавая остатки со складов. И такая ситуация у всех стоматологий, мы не можем работать только с остатками, нужно смотреть наперед», — рассказал URA.RU бизнесмен. По словам Сургутянки Александры Бельской, она также столкнулась с ростом цен на стоматологические услуги, при этом ей сказали, что цены повысились еще две недели назад. «Я обзвонила несколько стоматологий в Сургуте, чтобы записаться на чистку зубов и лечение, чистка уже стоит в районе 4,5 тысячи рублей, на тысячу дороже. Мне сообщили, что в последние две недели стоимость услуг выросла на 30-40% из-за того, что поставщики повысили цены. В частности в стоматологии „Демократ“ объяснили, что сейчас стали расходники гораздо дороже», — говорит женщина. По мнению стоматолога из Сургута Шамсутдина Гаджиева, с высокой долей вероятности повышать цены на стоматологические услуги придется всем клиникам, хотя лично он цены пока держит на старом уровне. «Повышать, конечно, не хотелось бы, спрос ведь падает. А с другой стороны все поставщики цены ломят выше и выше, у нас не остается выбора», — сказал Гаджиев. Ранее URA.RU сообщало о том, что вскоре после того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, иностранные производители начали массово отказываться от поставок своей продукции в Россию. Некоторые же компании заявили о том, что значительно поднимут цены на свои товары, но с рынка не уйдут. В этих условиях власти ХМАО и взяли под жесткий контроль цен на товары первой необходимости, чтобы избежать попыток наживаться на жителях, оправдывая повышение цен санкциями. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты или товары — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Частные стоматологические клиники в ХМАО подняли цены на свои услуги, несмотря на то, что еще имеют запас расходных материалов, купленных ранее. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал владелиц стоматологии из Нижневартовска «Запасы еще есть, но нам нужно их пополнять: выхода нет, только за счет повышения цен сейчас, мы можем закупить расходники, на которые уже задрали цены поставщики, распродавая остатки со складов. И такая ситуация у всех стоматологий, мы не можем работать только с остатками, нужно смотреть наперед», — рассказал URA.RU бизнесмен. По словам Сургутянки Александры Бельской, она также столкнулась с ростом цен на стоматологические услуги, при этом ей сказали, что цены повысились еще две недели назад. «Я обзвонила несколько стоматологий в Сургуте, чтобы записаться на чистку зубов и лечение, чистка уже стоит в районе 4,5 тысячи рублей, на тысячу дороже. Мне сообщили, что в последние две недели стоимость услуг выросла на 30-40% из-за того, что поставщики повысили цены. В частности в стоматологии „Демократ“ объяснили, что сейчас стали расходники гораздо дороже», — говорит женщина. По мнению стоматолога из Сургута Шамсутдина Гаджиева, с высокой долей вероятности повышать цены на стоматологические услуги придется всем клиникам, хотя лично он цены пока держит на старом уровне. «Повышать, конечно, не хотелось бы, спрос ведь падает. А с другой стороны все поставщики цены ломят выше и выше, у нас не остается выбора», — сказал Гаджиев. Ранее URA.RU сообщало о том, что вскоре после того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, иностранные производители начали массово отказываться от поставок своей продукции в Россию. Некоторые же компании заявили о том, что значительно поднимут цены на свои товары, но с рынка не уйдут. В этих условиях власти ХМАО и взяли под жесткий контроль цен на товары первой необходимости, чтобы избежать попыток наживаться на жителях, оправдывая повышение цен санкциями. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты или товары — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.