МФЦ в Курганской области начнет работать по-новому

18 марта 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

График работы некоторых отделов МФЦ в регионе изменится с 21 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В десяти муниципалитетах Курганской области изменится график работы отделов многофункционального центра Данная информация размещена на сайте областного МФЦ. «Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что с 21 марта 2022 года ряд районных отделов ГБУ „МФЦ“ переходит на новый режим работы», — указано в сообщении. Отделы будут работать с понедельника по пятницу (кроме среды) с 09:00 до 18:00, в среду — с 12:00 до 20:00, в субботу — с 08:00 до 17:00. Воскресенье является выходным днем. Изменения коснутся отделов, расположенных в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском и Юргамышском районах и муниципальных округах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В десяти муниципалитетах Курганской области изменится график работы отделов многофункционального центра Данная информация размещена на сайте областного МФЦ. «Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что с 21 марта 2022 года ряд районных отделов ГБУ „МФЦ“ переходит на новый режим работы», — указано в сообщении. Отделы будут работать с понедельника по пятницу (кроме среды) с 09:00 до 18:00, в среду — с 12:00 до 20:00, в субботу — с 08:00 до 17:00. Воскресенье является выходным днем. Изменения коснутся отделов, расположенных в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском и Юргамышском районах и муниципальных округах.