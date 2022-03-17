17 марта 2022

МФЦ в Курганской области начнет работать по-новому

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МФЦ. Курган, мфц, госуслуги, многофункциональный центр
График работы некоторых отделов МФЦ в регионе изменится с 21 марта Фото:

В десяти муниципалитетах Курганской области изменится график работы отделов многофункционального центра Данная информация размещена на сайте областного МФЦ.

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что с 21 марта 2022 года ряд районных отделов ГБУ „МФЦ“ переходит на новый режим работы», — указано в сообщении.

Отделы будут работать с понедельника по пятницу (кроме среды) с 09:00 до 18:00, в среду — с 12:00 до 20:00, в субботу — с 08:00 до 17:00. Воскресенье является выходным днем. Изменения коснутся отделов, расположенных в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском и Юргамышском районах и муниципальных округах.

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В десяти муниципалитетах Курганской области изменится график работы отделов многофункционального центра Данная информация размещена на сайте областного МФЦ. «Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что с 21 марта 2022 года ряд районных отделов ГБУ „МФЦ“ переходит на новый режим работы», — указано в сообщении. Отделы будут работать с понедельника по пятницу (кроме среды) с 09:00 до 18:00, в среду — с 12:00 до 20:00, в субботу — с 08:00 до 17:00. Воскресенье является выходным днем. Изменения коснутся отделов, расположенных в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском и Юргамышском районах и муниципальных округах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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