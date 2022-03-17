Данила Василенко хоронили с воинскими почестями Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске (Челябинская область) прошла церемония прощания с младшим сержантом Данилом Василенко, погибшем при выполнении служебного долга во время операции РФ на Украине. Проститься с военнослужащим пришло около трехсот человек, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

На похороны пришли ветераны боевых действий, друзья и близкие Данила Василенко. После двухчасовой панихиды участники процессии отправились на Левобережное кладбище, на котором похоронены павшие войны интернационалисты и участники Чеченских компаний. Там Василенко предали земле со всеми воинскими почестями.

О смерти Данила Василенко стало известно 10 марта. Данил погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе. Это была не первая его боевая командировка. Он также принимал участие в боевых действиях в Сирии. Одноклассники и учителя вспомнили о нем, как о внимательном, заботливом и общительном парне.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Российские военные выполняют освободительную миссию, организовывают гуманитарные коридоры для мирных жителей. Солдаты ВСУ, наоборот, используют мирных жителей и здания городов в качестве прикрытия.

Данила Василенко похоронили на Левобережном кладбище Фото: Илья Московец © URA.RU

Проститься с военнослужащим пришли его друзья Фото: Илья Московец © URA.RU

В церемонии прощания принял участие начальник полиции Магнитогорска Константин Козицын Фото: Илья Московец © URA.RU

Данил Василенко погиб, исполняя служебный долг Фото: Илья Московец © URA.RU