17 марта 2022

В Магнитогорске простились с погибшим на Украине военным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с контрактником Данилой Василенко. Магнитогорск
Данила Василенко хоронили с воинскими почестями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске (Челябинская область) прошла церемония прощания с младшим сержантом Данилом Василенко, погибшем при выполнении служебного долга во время операции РФ на Украине. Проститься с военнослужащим пришло около трехсот человек, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

На похороны пришли ветераны боевых действий, друзья и близкие Данила Василенко. После двухчасовой панихиды участники процессии отправились на Левобережное кладбище, на котором похоронены павшие войны интернационалисты и участники Чеченских компаний. Там Василенко предали земле со всеми воинскими почестями.

О смерти Данила Василенко стало известно 10 марта. Данил погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе. Это была не первая его боевая командировка. Он также принимал участие в боевых действиях в Сирии. Одноклассники и учителя вспомнили о нем, как о внимательном, заботливом и общительном парне.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Российские военные выполняют освободительную миссию, организовывают гуманитарные коридоры для мирных жителей. Солдаты ВСУ, наоборот, используют мирных жителей и здания городов в качестве прикрытия.

Прощание с контрактником Данилой Василенко. Магнитогорск
Данила Василенко похоронили на Левобережном кладбище
Фото:

Прощание с контрактником Данилой Василенко. Магнитогорск
Проститься с военнослужащим пришли его друзья
Фото:
Прощание с контрактником Данилой Василенко. Магнитогорск
В церемонии прощания принял участие начальник полиции Магнитогорска Константин Козицын
Фото:
Прощание с контрактником Данилой Василенко. Магнитогорск
Данил Василенко погиб, исполняя служебный долг
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) прошла церемония прощания с младшим сержантом Данилом Василенко, погибшем при выполнении служебного долга во время операции РФ на Украине. Проститься с военнослужащим пришло около трехсот человек, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. На похороны пришли ветераны боевых действий, друзья и близкие Данила Василенко. После двухчасовой панихиды участники процессии отправились на Левобережное кладбище, на котором похоронены павшие войны интернационалисты и участники Чеченских компаний. Там Василенко предали земле со всеми воинскими почестями. О смерти Данила Василенко стало известно 10 марта. Данил погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе. Это была не первая его боевая командировка. Он также принимал участие в боевых действиях в Сирии. Одноклассники и учителя вспомнили о нем, как о внимательном, заботливом и общительном парне. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Российские военные выполняют освободительную миссию, организовывают гуманитарные коридоры для мирных жителей. Солдаты ВСУ, наоборот, используют мирных жителей и здания городов в качестве прикрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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