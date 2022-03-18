До закрытия Uniqlo в Екатеринбурге остались сутки

Остались сутки до закрытия магазинов Uniqlo в Екатеринбурге. Ранее представители сети предупреждали, что последним рабочим днем станет 20 марта.
«Мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность», — так было сказано 10 марта на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo. Также было отмечено, что с 21 марта сеть прекращает работу.
Это заявление прозвучало спустя несколько дней после слов гендиректора компании Тадаси Янаи о том, что Uniqlo продолжит работу в России, поскольку одежда, по его словам, это жизненная необходимость. Сразу после сообщения о закрытии в магазинах данной марки в Екатеринбурге были замечены толпы покупателей. А один из бутиков в Екатеринбурге выручил порядка 1,2 миллиона рублей за несколько часов работы. При этом рядовые сотрудники магазинов не понимают, что их ждет дальше.
Закрытие магазина связано с экономическими санкциями, которые объявили в отношении России лидеры иностранных государств. В качестве целей таких мер они озвучивали, что ограничения должны ударить по российской экономике. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что данные шаги призваны дестабилизировать жизнь миллионов россиян. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал бандитизмом санкции Запада против России. Санкции стали ответом на спецоперацию России на Украине.
Остались сутки до закрытия магазинов Uniqlo в Екатеринбурге. Ранее представители сети предупреждали, что последним рабочим днем станет 20 марта. «Мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность», — так было сказано 10 марта на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo. Также было отмечено, что с 21 марта сеть прекращает работу. Это заявление прозвучало спустя несколько дней после слов гендиректора компании Тадаси Янаи о том, что Uniqlo продолжит работу в России, поскольку одежда, по его словам, это жизненная необходимость. Сразу после сообщения о закрытии в магазинах данной марки в Екатеринбурге были замечены толпы покупателей. А один из бутиков в Екатеринбурге выручил порядка 1,2 миллиона рублей за несколько часов работы. При этом рядовые сотрудники магазинов не понимают, что их ждет дальше. Закрытие магазина связано с экономическими санкциями, которые объявили в отношении России лидеры иностранных государств. В качестве целей таких мер они озвучивали, что ограничения должны ударить по российской экономике. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что данные шаги призваны дестабилизировать жизнь миллионов россиян. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал бандитизмом санкции Запада против России. Санкции стали ответом на спецоперацию России на Украине.