До закрытия Uniqlo в Екатеринбурге остались сутки

Представители сети предупреждали, что последним рабочим днем станет 20 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Остались сутки до закрытия магазинов Uniqlo в Екатеринбурге. Ранее представители сети предупреждали, что последним рабочим днем станет 20 марта.

«Мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность», — так было сказано 10 марта на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo. Также было отмечено, что с 21 марта сеть прекращает работу.

Это заявление прозвучало спустя несколько дней после слов гендиректора компании Тадаси Янаи о том, что Uniqlo продолжит работу в России, поскольку одежда, по его словам, это жизненная необходимость. Сразу после сообщения о закрытии в магазинах данной марки в Екатеринбурге были замечены толпы покупателей. А один из бутиков в Екатеринбурге выручил порядка 1,2 миллиона рублей за несколько часов работы. При этом рядовые сотрудники магазинов не понимают, что их ждет дальше.

Закрытие магазина связано с экономическими санкциями, которые объявили в отношении России лидеры иностранных государств. В качестве целей таких мер они озвучивали, что ограничения должны ударить по российской экономике. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что данные шаги призваны дестабилизировать жизнь миллионов россиян. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал бандитизмом санкции Запада против России. Санкции стали ответом на спецоперацию России на Украине.

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