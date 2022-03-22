В «уральском Google» сменился гендиректор

Российская компания по разработке программного обеспечения «СКБ Контур», которую в народе называют «уральский Google», объявила о назначении на должность нового генерального директора. Им станет Михаил Сродных, сообщили в пресс-службе компании.
«Михаил Сродных вступает в должность 19 апреля. В СКБ Контур он работает с 2007 года. Предыдущая должность — директор по новым проектам», — передает пресс-служба СКБ Контур.
Ранее должность занимал Евгений Филатов. Он руководил компанией с 2019 года и продолжит свою работу в составе совета директоров. Отмечается, что назначение нового гендиректора связано с обновлением состава управленческой команды. Этот процесс начался в 2021 году.
Российская компания по разработке программного обеспечения «СКБ Контур», которую в народе называют «уральский Google», объявила о назначении на должность нового генерального директора. Им станет Михаил Сродных, сообщили в пресс-службе компании. «Михаил Сродных вступает в должность 19 апреля. В СКБ Контур он работает с 2007 года. Предыдущая должность — директор по новым проектам», — передает пресс-служба СКБ Контур. Ранее должность занимал Евгений Филатов. Он руководил компанией с 2019 года и продолжит свою работу в составе совета директоров. Отмечается, что назначение нового гендиректора связано с обновлением состава управленческой команды. Этот процесс начался в 2021 году.