В «уральском Google» сменился гендиректор

Новый гендиректор начнет работу 19 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская компания по разработке программного обеспечения «СКБ Контур», которую в народе называют «уральский Google», объявила о назначении на должность нового генерального директора. Им станет Михаил Сродных, сообщили в пресс-службе компании.

«Михаил Сродных вступает в должность 19 апреля. В СКБ Контур он работает с 2007 года. Предыдущая должность — директор по новым проектам», — передает пресс-служба СКБ Контур.

Ранее должность занимал Евгений Филатов. Он руководил компанией с 2019 года и продолжит свою работу в составе совета директоров. Отмечается, что назначение нового гендиректора связано с обновлением состава управленческой команды. Этот процесс начался в 2021 году.