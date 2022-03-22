22 марта 2022

В мэрии Екатеринбурга готовится громкая перестановка. Ее откладывали год

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Алексея Орлова мэром Екатеринбурга. Екатеринбург, плахотин сергей, мкртчян виктория
На какую должность будет переведена Виктория Мкртчян, пока не известно Фото:

В мэрии Екатеринбурга будет новый пресс-секретарь, сообщили URA.RU сразу несколько источников в муниципальной власти. По словам собеседников агентства, Виктория Мкртчян, которая отвечает за связи со СМИ с апреля 2019 года, покинет свой пост, а на ее место, возможно, придет сотрудница областного департамента информполитики Регина Рахматуллина.

С чем связано решение о замене Мкртчян, пока не известно. Собеседники агентства приводят две версии. «[Вице-мэр по политике и СМИ Сергей] Плахотин вызвал [начальника городского департамента информполитики Алексея] Редина и сказал ему, что-либо уходит Мкртчян, либо он», — рассказал собеседник. Впрочем, другой информированный источник говорит, что это неправда: «Мкртчян останется в системе. Плахотин ее ценит».

Это же следует из слов третьего инсайдера. «[Глава города Алексей] Орлов почему-то хотел убрать Мкртчян еще в начале 2021-го, как только стал мэром. Но Плахотин за нее заступался. А летом — примерно в июле — о том, что у мэрии должен быть другой пресс-секретарь, Орлов объявил уже на одном из расширенных совещаний. Тогда, насколько я помню, разбиралось, почему горожане были плохо проинформированы о замене номеров автобусных маршрутов. Но рокировку отложили — видимо, из-за выборов [в Госдуму и заксобрание]», — рассказал свидетель интриги. Сами Плахотин и Мкртчян пока не комментируют ситуацию.

Ранее URA.RU писало о смене личного пресс-секретаря Орлова. Эту должность занял сотрудник пресс-службы Денис Каракулов, а Вадим Чернопенев, отвечавший за пиар градоначальника с весны 2021-го, получил более высокую должность советника.

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В мэрии Екатеринбурга будет новый пресс-секретарь, сообщили URA.RU сразу несколько источников в муниципальной власти. По словам собеседников агентства, Виктория Мкртчян, которая отвечает за связи со СМИ с апреля 2019 года, покинет свой пост, а на ее место, возможно, придет сотрудница областного департамента информполитики Регина Рахматуллина. С чем связано решение о замене Мкртчян, пока не известно. Собеседники агентства приводят две версии. «[Вице-мэр по политике и СМИ Сергей] Плахотин вызвал [начальника городского департамента информполитики Алексея] Редина и сказал ему, что-либо уходит Мкртчян, либо он», — рассказал собеседник. Впрочем, другой информированный источник говорит, что это неправда: «Мкртчян останется в системе. Плахотин ее ценит». Это же следует из слов третьего инсайдера. «[Глава города Алексей] Орлов почему-то хотел убрать Мкртчян еще в начале 2021-го, как только стал мэром. Но Плахотин за нее заступался. А летом — примерно в июле — о том, что у мэрии должен быть другой пресс-секретарь, Орлов объявил уже на одном из расширенных совещаний. Тогда, насколько я помню, разбиралось, почему горожане были плохо проинформированы о замене номеров автобусных маршрутов. Но рокировку отложили — видимо, из-за выборов [в Госдуму и заксобрание]», — рассказал свидетель интриги. Сами Плахотин и Мкртчян пока не комментируют ситуацию. Ранее URA.RU писало о смене личного пресс-секретаря Орлова. Эту должность занял сотрудник пресс-службы Денис Каракулов, а Вадим Чернопенев, отвечавший за пиар градоначальника с весны 2021-го, получил более высокую должность советника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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